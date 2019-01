2019, un año para diversificar la inversión financiera

Los expertos Pablo Martínez Alemán, de A&G Banca Privada de Valencia, y Guillermo Ramón Gregori, que debatieron bajo la dirección de la periodista Vanesa Martín. / Damián Torres ¿Qué futuro y retos inmediatos nos plantea en lo económico y lo financiero este ejercicio? | Buscamos respuestas con dos expertos A. SANFELIU Martes, 29 enero 2019, 00:10

El 'Brexit', la irrupción de países emergentes como China, la crisis derivada del proteccionismo de EEUU con respecto a Europa, la actual de Venezuela y otros fenómenos socio-políticos como la irrupción de partidos políticos y movimientos de naturaleza nacional-populista, han dibujado a lo largo del año 2018 y en las primeras semanas del presente año un orden internacional que vive inmerso en una incertidumbre latente. Si bien los datos macro económicos de la zona euro se muestran estables y en crecimiento en términos generales, sobre el imaginario colectivo del sistema financiero, económico y social se cierne nuevamente las nubes de una posible crisis económica.

A la hora de evaluar en qué momento nos encontramos, el diagnóstico resulta complicado de formular dado que nuestro mundo globalizado se ha vuelto exponencialmente más complejo a medida que avanzamos en desarrollo e interdependencia. Y es por eso por lo que, a pesar de las expectativas de estabilidad en las economías modernas, las dudas surgen cuando nos detenemos a pensar en los posibles efectos del 'Brexit' sobre los intereses de España y/o de la Unión Europea; el alcance que puede tener la guerra comercial entre EE UU y China si finalmente se recrudece -con virulencia- a partir del 1 de marzo o bien, la preocupación que surge en torno a la fortaleza de la economía en la zona euro a tenor de los acontecimientos ocurridos en economías como la italiana.

En realidad, son muchas las cuestiones que surgen cuando nos detenemos a observar el comportamiento de la economía y del sector financiero en la actualidad, los cuales actúan como verdaderos termómetros que miden la estabilidad de un país o de un organismo supranacional como es la Unión Europea. Es por ese motivo por el cual, el diario LAS PROVINCIAS ha querido aportar claves de interpretación sobre estas y otras cuestiones relacionadas con nuestra la economía y el sector financiero reuniendo en un Desayuno de Expertos a dos especialistas en el sector financiero, como Pablo Martínez Alemán, miembro de A&G Banca Privada en Valencia y Guillermo Ramón Gregori, director asociado de Cofial.

«No cabe duda que nos encontramos en un momento aún complicado en lo político, económico y social», apunta Martínez Alemán, quien se extiende en su reflexión y asegura que «la irrupción de los partidos políticos de naturaleza populista y nacionalista, la crisis en Italia, las restricciones de los bancos centrales, la acción comercial de los países emergentes como es el caso de China, el repliegue de Estados unidos en la Unión Europea y a su vez la guerra comercial que mantiene con el país nipón, dibujan un escenario internacional al que los mercados financieros y, con ellos, las economías de cada país no pueden ser ajenas», afirma.

Por su parte, Ramón Gregori destaca que «Francia, Alemania, Holanda, incluso España, todos están sufriendo los vaivenes de un mundo globalizado donde la economía esta muy interrelacionada y si bien, por ejemplo, Estados Unidos trae viento de cola favorable con las decisiones fiscales de la Administración Trump, no es menos cierto que, en la Unión Europea el caso del 'Brexit', la guerra comercial, las crisis socio-políticas que aun existen en algunos territorios de la Unión, nos configura un escenario en el que nadie puede ser ajeno a lo que le pasa al país vecino. Estamos todos muy interrelacionados». Los dos especialistas coinciden en hacer un diagnóstico de la situación actual que parece situarnos en un momento complicado en cuanto a la estabilidad económico-financiera agravado en este recién comenzado año 2019 por la herencia de 2018 en el que los acontecimientos descritos han marcado la pauta en la evolución del mercado financiero y de las economías.

Las dos reflexiones empujaron inmediatamente a plantear sobre la mesa de trabajo la pregunta que actualmente muchos ciudadanos y sectores de nuestro país se hacen y que no es otra que la posible llegada de una nueva crisis financiera o económica. En este sentido, Martínez Alemán apunta que «2018 ha sido un año muy difícil, en el que precisamente estos factores que hemos destacado han influido en el desarrollo y crecimiento económico, así como en el comportamiento de los mercados». «¿Nos encontramos en un periodo que nos puede llevar a la crisis, a la recesión, a la desaceleración?», se pregunta Martínez Alemán. «Yo creo realmente que si atendemos a los datos y previsiones del FMI, la previsión de crecimiento en 2018 era del 3,7; en 2019 se prevé en 3,5 y para 2020 en 3,6 a nivel mundial por lo que actualmente no se puede hablar de crisis ni de recesión porque no existe una evidencia objetiva que nos pueda llevar a afirmar tal cosa». Y añade que «lo que sí es verdad es que nos encontramos en un pico de crecimiento que, si atendemos al comportamiento cíclico de las economías, lo lógico es que después del crecimiento nos situemos en un periodo de recesión o de desaceleración económica pero en la actualidad no existe». Un diagnóstico que comparte Guillermo Ramón, al tiempo que destaca que «técnicamente, se considera recesión económica cuando se alcanza durante dos trimestres consecutivos un PIB negativo. Si además se mantiene en el tiempo, evidentemente estaríamos ante una situación de recesión pero no es el caso, tal y como apunta Pablo. Es verdad que venimos de una de las crisis más duras que se ha vivido en la actualidad y también es cierto que el año 2018 no ha sido fácil por la inestabilidad y ruido que ha habido en el sector financiero, económico, político, social pero no existe una crisis como tal». Entiende que en ocasiones, las economías crecen a un ritmo más lento del esperado o deseado y cuando esto ocurre, inmediatamente se tiende a pensar que estamos al borde del colapso o de la crisis pero no es el caso, es más una percepción mental por todo lo mal que lo hemos pasado que la realidad objetiva. Por eso, asegura que «en Europa, quizás, si es posible que exista una sensación de que no se avanza tan rápidamente como todos quisiéramos pero la realidad es que nuestro problema en Europa es una cuestión política más que financiera».

La afirmación de Guillermo Ramón plantea una cuestión que planea desde que irrumpió Trump en la escena internacional y es la repercusión de sus políticas en la Unión Europea y en el conjunto de la economía, ante lo cual destaca Martínez Alemán «es verdad que la guerra comercial entre EEUU y China puede afectar, como así lo hemos visto, con anterioridad a esta tregua que se mantiene hasta el 1 de marzo pero cuando llegue la fecha no sabemos qué va a pasar realmente, por lo que nos encontramos en un juego que al final se reduce a una confrontación geopolítica y geoeconómica en la que ambas potencias van a seguir midiendo su capacidad de control sobre la economía». En este sentido, Guillermo destaca que con el caso de EEUU y China nos encontramos ante un caso de teoría de juegos donde ambas potencias «están obligados, a pesar de todo, a entenderse porque ambos países, ambas potencias, se necesitan mutuamente de manera que la guerra comercial aunque puede recrudecerse deben llegar a un acuerdo pues no cabe duda que su comportamiento afecta al resto y a Europa más, pues la Unión está perdiendo poder de influencia como consecuencias de todos los problemas descritos a los que esta haciendo frente y el futuro incierto que se abre con las Elecciones de mayo por delante en las que no se sabe muy bien qué va a pasar».

El marco descrito por ambos hace que también se reflexione en torno al comportamiento de los inversores tanto en el año anterior como en este que hemos comenzado. Un escenario complejo como es el que se nos muestra, lleva a plantear a los especialistas dónde reside el futuro inmediato en las inversiones. Pablo Martínez Alemán lo tiene claro en este aspecto y destaca que «en la actualidad y a pesar de lo comentado, si nos fijamos en los datos macroeconómicos, lo que es recomendable para los inversores pequeños y para los mayores es que se apueste por invertir en fondos que se muestren sobre todo estables y también es necesario que el inversor tenga la fortaleza suficiente como para mantenerse firme en periodos convulsos dentro del mercado». Por eso se pregunta si es mejor renta fija o variable. En el caso de la renta fija, si el inversor mantiene su firmeza hasta vencer el plazo siempre podrá recoger el beneficio fijado desde el inicio con lo que siempre recuperará la inversión más el interés. En el caso de las rentas variables lo más recomendable es invertir en fondos o carteras financieras que sean gestionadas por profesionales de manera que tenga la seguridad de estar sometida su inversión a un tratamiento profesional que sepa lidiar con el comportamiento del mercado. En este sentido, Guillermo Ramón también destaca que «es el momento de intentar ir más allá de las rentas fijas y/o variables y apostar por otros productos financieros que pueden afrontar con mayor estabilidad los riesgos del mercado o de la bolsa». Por ejemplo, asegura que invertir en Bolsa sigue siendo positivo si pretendemos obtener beneficios mayores que una renta fija pero para ello recomiendo que se invierta en fondos o carteras que sean dirigidas por banca privada, por ejemplo. En el debate irrumpe en este momento con fuerza uno de los temas clave en la actualidad económica y no es otro que el temor a estar asistiendo al desarrollo de una nueva burbuja inmobiliaria, la posición de ambos es bastante tajante y clara. «No estamos ante una burbuja inmobiliaria como la que hemos sufrido puesto que las condiciones no son las mismas y esto se ha regulado de una mayor y mejor forma. Si recordamos lo vivido, anteriormente se invertía en inmobiliaria para especular y lo hacían sin ningún tipo de dudas o rubor pero ahora esto no es así. En la actualidad, la burbuja, si existe, se da en el alquiler donde sí hay un autentico problema», destaca Guillermo Ramón. Al hilo de lo cual, apunta Martínez Alemán que «no existe esa posibilidad de burbuja inmobiliaria y se puede invertir en este sector, aunque siempre recomiendo que se haga de la mano de expertos, puesto que es así como se puede minimizar cualquier riesgo de haberlo».

Preguntados por la mejor manera de invertir en este año 2019, Martínez Alemán apunta que «el sector inmobiliario puede ser una buena opción, aunque actualmente se abre un campo de posibilidades a la inversión hacia nuevas empresas que, o bien están a punto de salir a Bolsa o ya han salido, así como también se puede invertir pero en banca privada. Son opciones que, tanto las grandes empresas como los inversores pequeños, pueden apostar por ellas, siempre de la mano de profesionales que saben cómo pueden reaccionar a los movimientos del mercado». Y apunta Guillermo Ramón que «empresas como las de tecnología, que tanto predicamento han tenido como potencias donde invertir, actualmente por ejemplo las que se muestran más fuertes son Amazon y Google; no tanto por el volumen de negocio, sino por su diversificación, una cuestión esta que también recomendamos a todos los inversores para afrontar un 2019 será posiblemente difícil pero no tanto como el anterior que hemos superado», destaca. Martínez Alemán concluye apuntando «estamos ante un año muy interesante en todos sus niveles».