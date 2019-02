Combatir el ictus, un compromiso de todos

Desayuno de expertos en el que doctores, pacientes, trabajadores sociales y ocupacionales pusieron en común sus experiencias personales y profesionales en torno a las enfermedades cerebrovasculares. / D. Torres LAS PROVINCIAS y Hospitales Vithas debaten en torno a las enfermedades cerebrovasculares, que son en la actualidad la segunda causa de mortalidad en España A SANFELIU Sábado, 16 febrero 2019, 00:19

Conocer qué es el Daño Cerebral Adquirido (DCA) y lo que significa en la vida de un enfermo y en su entorno inmediato han sido algunas de las cuestiones que se han abordado en el Desayuno de Expertos organizado por LAS PROVINCIAS y Hospitales Vithas. En él se ha reunido a cuatro doctores pertenecientes al Servicio de Neurorrehabilitación: Joan Ferri, director de Neurorhb; Enrique Noé, director de investigación; Belén Moliner, directora médica y Carolina Colomer, directora clínica quienes han debatido en torno a estas cuestiones junto Toño Cuervo, paciente afectado por un ictus y Paco Quiles, trabajador social, e Inmaculada Íñiguez, trabajadora ocupacional, ambos codirectores de Nueva Opción, moderados por la periodista Carmen Bort.

Amenaza para el siglo XXI

El último informe del Instituto Nacional de Estadística 'España en cifras 2018' confirma que las enfermedades cerebrovascuares son una de las principales causas de fallecimiento en nuestro país junto a las cardiovasculares.

Un hecho corroborado por la Sociedad Española de Neurología, la cual destaca -según los últimos trabajos desarrollados por su Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares- que cada año son 110.000/120.000 las personas que sufren en nuestro país un ictus, de las que un 50% quedan con secuelas discapacitantes o fallecen. En este sentido, más de 330.000 españoles terminan padeciendo alguna limitación en su capacidad funcional por haber sufrido esta enfermedad cerebrovascular, lo que hace de la misma una cuestión en la que hay que prevenir, concienciar, investigar y ampliar medidas paliativas y de curación.

La tensión diaria, el desorden alimenticio, el estrés, la rapidez con la que se desarrollan los hechos y se vive actualmente, ejercen como parte de los desencadenantes de la enfermedad capaz de que, en tan solo unos segundos, nuestra vida pueda dar un vuelco de consecuencias imprevisibles.

«Afrontar el ictus supone hacer frente a nuevos problemas» DOCTORA CAROLINA COLOMER. Directora clínica de Neurorhb

«Es verdad que a más edad hay mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cerebrovascular pero, en la actualidad, esta enfermedad está afectando una parte de la población más joven y adulta, no sólo a personas de más de setenta años», destaca la doctora Colomer.

«La vida te para»

El caso de Toño Cuervo, paciente tras sufrir un ictus, es casi paradigmático de lo que nos está ocurriendo en la sociedad globalizada: «Yo sufrí un ictus en el 2016», apunta «y todo sobrevino por el ritmo de vida al que estaba sometido. Fumaba, estaba con sobrepeso, soportaba lógicamente mucha presión y estrés, tenía un entorno complicado de gestionar, y todo influyó para que, lamentablemente, explotase. No paré yo cuando debí hacerlo y fue la vida quien lo hizo».

«No paré yo cuando debí hacerlo, fue la vida quien lo hizo» TOÑO CUERVO. Paciente de Neurorhb tras un ictus

Ante ello, surgen varias voces, entre las que destacan la del doctor Ferri, que apunta que «se hace necesario, hoy en día, una vida más saludable, incidir en la prevención, descender el nivel de estrés, de tabaco y alcohol si es el caso. Todo ello sirve para disminuir la incidencia de factores de riesgo que pueden llevarnos a sufrir un ictus y todos sabemos que cuando sucede esto, las consecuencias son, en muchas ocasiones, para toda la vida».

«La crisis ha afectado mucho en el crecimiento de casos» PACO QUILES. Codirector de Nueva Opción y Trabajador Social

Paco Quiles, codirector de Nueva Opción, abunda en la reflexión apuntando que «nosotros hemos podido detectar cómo en los momentos más críticos de la crisis sufrida, la horquilla de 45-50 años ha sido la que más se ha visto afectada por la enfermedad y sus consecuencias. Por ello, creemos que se debe incidir en un trabajo de prevención entre los ejecutivos en riesgo sin que ello afecte a las empresas», destaca.

Proceso colaborativo

Sobre la mesa de trabajo surge la reflexión conjunta en torno al método o la práctica más idónea para hacer frente a una enfermedad de estas características. Todos llegan a la conclusión de una necesaria cooperación entre facultativos, trabajadores sociales, asociaciones, familias y, claro está, el paciente

«Si, llegado el momento, ocurre un hecho de estas características -afirma Toño- lo que hay que hacer es luchar y no rendirse. Un paso clave es aceptar que estás enfermo y que no va a ser nada igual pero, aunque es complicado verte así; yo tuve parálisis, no hablaba, no podía desplazarme... hay que confiar en los doctores y los avances que hay en el tratamiento y recuperación. Y tras la salida del hospital hay seguir peleando por una vida normal con ayuda de tu familia y asociaciones como Fevadace».

«Apostamos por un cuidado global, del enfermo y de su entorno» DOCTOR Joan FERRI. Director de Neurorhb

En la actualidad, en la Comunitat Valenciana esta asociación tiene presencia en las tres provincias y, junto a centros como Hospitales Vithas, ofrecen una recuperación conjunta en la que se acompaña al paciente y su entorno, no solo en el cuidado sino también en su integración social. «Nosotros, desde Vithas -apunta el doctor Ferri- apostamos por un cuidado del paciente y del entorno familiar lo más completo posible, durante la hospitalización y después, ya que este tipo de pacientes son frecuentemente expulsados del sistema sanitario y nosotros lo que queremos es que se puedan seguir con su vida, lo más normal posible», concluye.

«Todos los sectores deben involucrarse para combatir el problema» INMACULADA ÍÑIGUEZ. Codirectora de Nueva Opción y Terapeuta Ocupacional

En este sentido, Inma Íñiguez, trabajadora ocupacional y codirectora de Nueva Opción, valora positivamente que se involucren todos los sectores -el público y el privado- y destaca la importancia que ha tenido en la Comunitat Valenciana la 'Estrategia para la atención al Daño Cerebral Adquirido' impulsada por la Conselleria, «si bien esta estrategia no se ha puesto en marcha al ciento por cien, sí que es verdad que ha servido para visibilizar esta enfermedad y con ello, concienciar a la población de lo que supone sufrirla con todas sus consecuencias», destaca.

Un futuro de todos

El futuro de la enfermedad del ictus y el tratamiento de sus consecuencias queda en manos de los avances en la manera de afrontar su curación y, sobre todo, la rehabilitación de los pacientes «el gran problema que actualmente tenemos en la investigación de la enfermedad es que hoy en día el cerebro no se puede estudiar en profundidad porque no es trasplantable. Se puede estudiar el tratamiento de un vaso dañado» destaca el doctor Noé, «y con ello, minimizar las secuelas para rebajar el nivel de dependencia del enfermo, pero no cabe duda que el gran reto es poder generar cambios y regenerar el tejido neuronal», asegura. «También debemos fortalecer las redes de investigadores que existen y con los que estamos trabajando estrechamente», incide el doctor Ferri, «pero en España el apoyo debe ser más claro» apunta el doctor Noé.

«El gran reto en investigación es poder regenerar tejido neuronal» DOCTOR ENRIQUE NOÉ. Director de investigación de Neurorhb

«Hoy en día hay que seguir investigando y analizando las causas y la evolución de la enfermedad» destaca la doctora Moliner, «pero también es necesario que los profesionales asuman que el único modo de combatirla es con un equipo multidisciplinar en el que cada uno sepa cómo y en qué momento actuar para lo que es necesario crear protocolos de tratamiento porque en ocasiones afrontar la enfermedad es un continuo aprendizaje de resolución de problemas» destaca la doctora Colomer.

«El trabajo en equipo es esencial para la recuperación» DOCTORA BELÉN MOLINER. Directora médica de Neurorhb

«Para mí -señala finalmente Toño Cuervo- no hay que dejar de atender también a la familia, ya que es ella la que está desde el principio en todo el proceso, es parte importante en la recuperación y puede aportar experiencia».