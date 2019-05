El gobierno de Valencia se negociará desde cero Un agente saluda al alcalde Joan Ribó, ayer en la puerta del Ayuntamiento. :: / DAMIÁN TORRES Ribó promueve un modelo nuevo basado en grandes áreas para desatascar la gestión y eliminar conflictos entre las concejalías PACO MORENO Martes, 28 mayo 2019, 00:31

valencia. «¿Cambios? El puzle no está ni montado, pero ha de ser con todas las piezas diferentes; toda la organización de la casa ha de cambiar, articularse mejor, se ha de modernizar. Cuando tengamos eso hablaremos de cómo adjudicarlo». Así respondió ayer el alcalde en funciones de Valencia, Joan Ribó, sobre la composición y reparto de poder en el nuevo gobierno municipal.

Todo se negociará desde cero, vino a decir el primer edil, ganador en las elecciones de este domingo con 106.395 votos. Al resultar la fuerza más votada, será sí o sí alcalde en solitario o en coalición con el Partido Socialista, cuyos siete ediles sumarán sus votos con seguridad a los diez de Compromís en el hemiciclo.

«Esta semana no hablaremos de eso», dijo en referencia a las conversaciones que había tenido con la candidata del PSPV y futura socia de gobierno, Sandra Gómez. «Hablamos anoche un momento, pero nada más. A partir de mañana tendremos que ver cómo articulamos todo», dijo.

En el primer mandato del gobierno de coalición, entonces integrado también por València en Comú, una de las críticas habituales tanto desde la oposición como por parte de los colectivos afectados era la falta de coordinación e incluso las contradicciones producidas entre concejalías gestionadas por partidos distintos. Ejemplos no faltan, como lo ocurrido en temas de vivienda, grandes proyectos o incluso concesión de licencias a particulares.

«No será como pensábamos a tres el gobierno, será a dos y lamento la ausencia de los compañeros de Podemos y de Esquerra Unida. Es una pena, pero ellos tendrán que analizar las causas de lo que ha pasado», mencionó el alcalde en funciones, quien señaló la necesidad de hacer un programa común, con «unos objetivos, lo mismo que hicimos hace cuatro años», en referencia al pacto alcanzado en la Nau.

Ribó señaló la necesidad de hablar de la «organización de esa casa, que es la mayor empresa de la ciudad, unos 5.000 trabajadores. «La organización puede mejorar mucho y debe ser así. Pasar a áreas de gerencia mucho más articuladas que nos permitan trabajar más eficazmente, ese es el objetivo», apuntó.

«Mañana tendremos que empezar a planificar. No tengo dudas sobre el pacto», reiteró, para señalar sobre la referencia del reparto de poder en el primer mandato que es «imposible, habrá que repartir lo del partido que no estará, pero no hay ningún servicio ni área adjudicado a nadie, excepto la alcaldía. Todos los demás están para discutir».

Incluso rechazó que haya delegaciones irrenunciables para Compromís, aunque se dé por descartado que pasen a los socialistas la gestión de la concejalía de Movilidad o la de Cultura Festiva. «No hay ninguna ni para nosotros ni para el Partido Socialista; vamos a hablarlo, en una mesa pondremos todas las fichas y comenzaremos a organizarlo».

Al ser interpelado sobre ejemplos de áreas gerenciales, comentó la relacionada con el mundo económico, con el medio ambiente, servicios sociales o educación. «Deben ser aproximadamente homogéneas, puede haber varios concejales en una, ojo», precisó. Tampoco descartó que la alcaldía asuma más competencias. «Está sobre la mesa algún tema de carácter más global, no lo tengo claro. Es un gobierno de coalición y no debo decir más».

En los próximos días se nombrarán los representantes en la negociación. Fuentes cercanas al grupo socialista señalaron la idoneidad de las grandes áreas de gestión, aunque también asumieron que los siete concejales obtenidos el domingo no serán suficientes para aspirar a delegaciones que ofrezcan una mejor plataforma en la opinión pública.

«No sé quién negociará, hay que definir el marco. Lo razonable es que se encarguen una serie de personas y a partir de ahí empezar a hablar». Tampoco existe un calendario fijo para el reparto de las grandes áreas de gestión y las delegaciones. La constitución del Ayuntamiento se celebrará el 15 de junio con la votación en el hemiciclo que dará la alcaldía a Ribó, aunque hasta entonces y después, la ley le permite aglutinar la firma para la aprobación de todos los expedientes.

Sobre el mestizaje llevado a cabo en la Generalitat en la primera legislatura, con puestos intercalados en las consellerias para representantes de cada partido, señaló que «es fácil de llevar en la Generalitat, pero en el Ayuntamiento es más complicado; me parece interesante, pero con mestizaje hay peligro de reinos de taifas y de aumento del personal, eso no lo podemos hacer».

Tampoco quiso mostrar un apoyo explícito a la continuidad de Pere Fuset en la portavocía del grupo Compromís. «Eso lo decide la organización, el grupo de concejales. Todo está por decidir», comentó. Sobre la situación en el resto de España, lamentó la salida de las alcaldías de Manuela Carmena en Madrid y Ada Colau en Barcelona, así como el primer edil de Zaragoza. «Me da pena, nos hemos quedado como una aldea gala, pero hemos resistido bien. Es un indicador de que este gobierno ha sido eficaz».