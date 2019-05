Peris se perfila como asesor de grandes proyectos del alcalde Jordi Peris. / lp El exportavoz de València en Comú, que no ha entrado en el hemiciclo, dirigirá para el primer edil las iniciativas estratégicas P. M. VALENCIA. Martes, 28 mayo 2019, 00:29

Jordi Peris, concejal de València en Comú hasta su dimisión en julio de 2017, se perfila como asesor del alcalde Joan Ribó con el encargo de dirigir una oficina de proyectos estratégicos. El exedil formó parte de la lista de Compromís en el puesto 13, con pocas opciones de salir elegido, por lo que fuentes consultadas señalaron que en el momento de su fichaje se acordó su adscripción en el gabinete de la alcaldía.

La oficina de proyectos estratégicos está por crear y ha creado algún recelo en el Partido Socialista, dado que se entiende como un cajón de sastre donde Compromís incluirá todas las iniciativas que considere rentables desde el punto de vista electoral en 2023.

Peris ha participado en la campaña y durante los dos años que trabajó en el gobierno municipal se constató su perfecta sintonía con el alcalde Ribó, a diferencia de lo que ocurrió después de su marcha. María Oliver fue mucho más combativa en algunas cuestiones y salió de la línea marcada por Compromís y el Partido Socialista, aunque al final no le ha servido para revalidar el cargo.

Peris mostró durante sus dos años en el gobierno buena sintonía con el alcalde

La entrada de Peris no será la única novedad en la composición de la alcaldía, donde se da por seguro que Xavi Ribera seguirá como asesor económico, a no ser que se le encomienden más tareas. Este apartado es donde el gobierno municipal ha conseguido mejores resultados, en cuanto a la reducción de la deuda y la generación de más ingresos por la lucha contra el fraude. Su relación con el delegado de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, es además buena pese a estar en diferentes partidos. Baste el apunte de que el segundo no tiene asesor en su concejalía.

Sí que se parece que se producirá una baja en el gabinete de Ribó, que será la de Sandro Pons, asesor en materia de urbanismo. Las mismas fuentes dieron por segura su salida del Consistorio, aunque al tratarse de un cargo de libre designación se trata de una decisión estrictamente del alcalde Ribó.

Lo normal es que 15 de junio, estos asuntos estén ya resueltos. En la composición del hemiciclo destaca la incorporación de 21 concejales novatos en todas las formaciones. La renovación más completa corresponde lógicamente al Partido Popular, dado que sus ocho ediles se estrenan en el Consistorio. Además, 15 de las actas serán retiradas por mujeres, lo que roza la paridad en el hemiciclo. No sólo el modelo de gestión será nuevo, según lo anunciado ayer, sino también sus gestores.