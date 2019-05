«Vamos a sacar a la extrema izquierda del Ayuntamiento» José Gosálvez, durante el acto de presentación celebrado este miércoles en la nueva sede de Vox. / LP «Somos gente normal, gente de la calle, trabajadora, hay todo tipo de personas en Vox», destaca José Gosálvez, candidato a la alcaldía de Valencia, en el acto de presentación MAR GUADALAJARA Miércoles, 8 mayo 2019, 21:36

José Gosálvez, candidato de Vox a la alcaldía de Valencia ha dejado claro en su mensaje en el acto de presentación celebrado este miércoles en la nueva sede de la formación en el centro de Valencia. Su objetivo pasa por «sacar a la extrema izquierda del Ayuntamiento». Esa es su respuesta ante las críticas y los ataques que asegura, recibe continuamente el partido. «Hemos oído reiteradamente que damos miedo, que la extrema derecha da miedo porque está tocando la puerta del Ayuntamiento de Valencia, a ellos queremos decirles que alto y claro que no somos lo que se nos llama por ahí, somos gente normal, gente de la calle, trabajadora, hay todo tipo de personas en Vox, eso es lo importante».

Sus palabras han sido de agradecimiento por los apoyos recibidos al ser elegido como candidato, ha mostrado su compromiso con la formación y ha realizado una mención especial por el respaldo que recibe del representante autonómico, José María Llanos.

Entre aplausos y una gran ovación, Gosálvez, ha reivindicado «la tradición de Valencia, porque queremos nuestra ciudad, nuestra lengua y todo lo que nos representa, que quede bien claro», insistió.

En su discurso no se ha olvidado de la crítica al actual gobierno municipal, al que ha calificado como «la extrema izquierda, a la que vamos a sacarla del Ayuntamiento, porque es esa que nos ha traído una ruina absoluta en España y en Valencia en particular, una ruina moral y económica y como sigan ellos la ruina va a ser absoluta, vamos a parecer Venezuela hay que sacarlos como sea y pido a todos, que hagáis extensivo este mensaje».

Una campaña que ha anticipado en este acto, va ha ser «muy de calle para poder hablar con los ciudadanos, visitar a asociaciones, federaciones y mercados» y que podría ser clausurada con un mitin central. Junto a los actos de campaña, también ha destacado algunas de las propuestas clave en su programa que llevarán a cabo, como la de realizar «una auditoría no solo económica, sino de los procedimientos, trámites y estructuras que existen ahora en la administración, para constatar que son las necesarias y todo aquello que no lo sea será eliminado para obtener una rebaja máxima de los gastos administrativos». En este sentido, plantea una rebaja fiscal, tras conseguir la reducción y ahorro del gasto público, para que «el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y se pueda mover la economía, algo que siempre hemos defendido desde Vox».

José María Llanos, representante autonómico de la formación ha realizado una pequeña intervención en la presentación. Ha puesto en valor el equipo municipal, defendiendo su apuesta ya que «aquí no hay fichajes estrella porque los que van a estar en las instituciones son los ciudadanos, son lo que van a hacer política de verdad y servicio público, por eso Gosálvez es una persona solvente y trabajadora que ha dado el paso para llevar esa voz de la calle al Ayuntamiento», ha destacado Llanos quien también ha lanzado una crítica entre líneas para el el Partido Popular, «hemos entrado con fuerza y por eso algunos han cambiado lo que vendían y ahora lo revenden y no lo compran y cabían de opinión». Ha defendido que ellos no han cambiado de opinión, que van a seguir diciendo lo que piensan y están confiados de que podrán «desalojar a los catalanistas», como se ha referido al gobierno municipal.