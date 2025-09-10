Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo. LP

Tres de cada cuatro españoles prefieren hipotecarse que pagar el precio actual de un alquiler

Según un estudio publicado por Fotocasa, el 70% de las personas activas en el mercado inmobiliario consideran que comprar una vivienda es una buena inversión

M. G.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:40

El informe 'Radiografía de la vivienda en el primer semestre de 2025' realizado por Fotocasa Research ofrece una perspectiva general del panorama actual de la vivienda en España. Los altos precios de los alquileres -que corresponden a la subida más pronunciada en los últimos veinte años- hacen que más de un 70% de los ciudadanos españoles prefieran pagar una hipoteca que arrendar un inmueble como inquilinos.

Estos datos contrastan con los del año anterior, dado que aumentan en cuatro puntos porcentuales, y demuestran una clara tendencia hacia la compra de vivienda por parte de la sociedad española. A esto se le suma la menor restricción en los tipos de interés en la financiación hipotecaria, lo que produce una mayor accesibilidad a esta. Tan solo un 66% de los encuestados considera como difíciles las condiciones hipotecarias actuales, a diferencia de un 78% del año anterior 2024.

"Los datos muestran que comprar una vivienda vuelve a percibirse como una opción más ventajosa que alquilar. El encarecimiento del alquiler, unido a la reciente relajación de los tipos de interés, ha reforzado la preferencia por la propiedad. Además, los ciudadanos ya perciben una mejora en las condiciones hipotecarias, que se refleja en un descenso de 12 puntos porcentuales. En este contexto, vuelve a coger fuerza el tradicional arraigo por la propiedad en España", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

A lo que añade, a modo de conclusión: "No solo se mantiene el sentimiento cultural de ser propietario, sino que además se refuerza la vivienda como vehículo de inversión y como patrimonio para el futuro".

