El precio de la luz cambia este jueves 30 de octubre: las horas más caras y las más baratas para usar los electrodomésticos
Imagen de archivo de estudiantes de Erasmus en el campus de Taronjers Jesús Signes

El lujo de elegir Valencia: los estudiantes extranjeros afrontan la mayor subida del precio de habitaciones

La capital del Turia lidera el ranking nacional de incrementos en este tipo de alquiler a medio plazo con un 6,3% y se sitúa en el podio europeo sólo por detrás de Bruselas y Róterdam

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:01

Encontrar una habitación de alquiler es cada vez más caro para estudiantes y jóvenes profesionales, predominantemente procedentes de allende nuestras fronteras, que buscan vivir ... de medio a un año en Valencia. Según el Índice nacional de alquileres de habitaciones del tercer trimestre de 2025 elaborado por HousingAnywhere, plataforma europea líder en alquileres de media duración, este tipo de arrendamiento en la capital del Turia ha subido un 6,3% en el último año, el mayor incremento registrado en España.

