El lujo de elegir Valencia: los estudiantes extranjeros afrontan la mayor subida del precio de habitaciones

Encontrar una habitación de alquiler es cada vez más caro para estudiantes y jóvenes profesionales, predominantemente procedentes de allende nuestras fronteras, que buscan vivir ... de medio a un año en Valencia. Según el Índice nacional de alquileres de habitaciones del tercer trimestre de 2025 elaborado por HousingAnywhere, plataforma europea líder en alquileres de media duración, este tipo de arrendamiento en la capital del Turia ha subido un 6,3% en el último año, el mayor incremento registrado en España.

El estudio —basado en 8.347 habitaciones anunciadas en once ciudades españolas— sitúa a Valencia a la cabeza del país en encarecimiento, seguida por Zaragoza (+4,2) y Madrid (+3,3), mientras que Alicante (-6,2) y Barcelona (-2,5) muestran las mayores bajadas. Así, el precio medio en el 'Cap i casal' alcanza los 425 euros mensuales frente a los 650 de Barcelona y los 620 de Madrid, las dos ciudades más caras para alquilar una habitación en España.

En el conjunto nacional, el coste medio de las habitaciones se mantiene en 550 euros espoleado por las dos grandes urbes, mismo nivel que hace un año, aunque con diferencias que van de los 325 euros en Murcia a los 528 en Bilbao. «Para miles de estudiantes y jóvenes profesionales, acceder a una habitación asequible sigue siendo un desafío, especialmente al inicio del curso universitario», explica Luca Contella, responsable para el Sur de Europa de la plataforma holandesa.

Además, el Índice de alquileres publicado por el portal sitúa a Valencia como la tercera ciudad europea donde más ha aumentado el precio del alquiler de habitaciones, sólo por detrás de Bruselas (+7,9) y Róterdam (+6,7). Un informe que también destaca un aumento del 10% en el precio de los estudios en la capital del Turia, lo que la coloca como la segunda urbe europea con mayor encarecimiento en este tipo de alojamiento junto a Bruselas, únicamente superada por Róterdam (+26,1).

En cuanto a los apartamentos, los precios subieron un 4,7 % interanual en Valencia, lo que, en cifras absolutas, supone un desembolso medio de 1.570 euros, mientras que un estudio se sitúa en torno a los 990, según los datos de la plataforma. Unos datos que mantienen al 'Cap i Casal' entre los mercados más dinámicos y tensionados de Europa, especialmente en el segmento joven y extranjero, donde la demanda internacional sigue presionando la oferta local.

Un mercado con dos velocidades

La subida, sin embargo, no se refleja por igual en todos los segmentos. Tal como publicó este diario hace dos semanas, el alquiler de habitaciones para residentes locales ha registrado una caída trimestral del 8%, una de las mayores del país. El mercado general se enfría tras meses de sobreoferta, precios inflados y un crecimiento desmedido de los pisos compartidos tras la reconversión de muchas viviendas turísticas.

Este aparente contraste se explica porque los informes no miden el mismo fenómeno. Mientras los portales locales reflejan el comportamiento de la demanda interna, HousingAnywhere analiza los alquileres de media duración dirigidos a estudiantes y jóvenes extranjeros, un público con mayor capacidad adquisitiva y que concentra la búsqueda de alojamiento en periodos concretos del año académico.

En ese nicho, la presión no cede. Según los datos del portal holandés, el 99,8 % de las habitaciones están amuebladas y más de la mitad incluyen las facturas en el precio, lo que las hace especialmente atractivas para quienes llegan de fuera.

Entre la estabilización y la tensión

El panorama dibuja una ciudad a dos ritmos: por un lado, un mercado local que corrige excesos tras la «fiebre del alquiler por habitaciones», con precios más ajustados y mayor oferta; por otro, un mercado internacional que sigue encareciéndose y coloca a Valencia entre las capitales europeas con mayor presión en los arrendamientos estudiantiles.

Poco después del inicio de curso y la llegada de miles de jóvenes de otros países, la ciudad revalida su posición como destino universitario internacional, aunque también como uno de los lugares donde comienza a resultar más caro encontrar una habitación libre.