Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes

La falta de alojamiento para los estudiantes universitarios es más que patente en el Cap i Casal, una situación que se puede palpar desde ... el verano y hasta el inicio del curso, cuando los alumnos buscan a la desesperada residencias o pisos para compartir.

Las empresas del sector son conscientes de que no hay plazas suficientes para abastecer el mercado. Por eso, una firma líder en el sector de las residencias estudiantiles, como es el caso de Bravo Students, visitará la próxima semana Valencia con el objetivo de buscar nuevos espacios donde poder implantarse y satisfacer la demanda estudiantil.

Como explica Juan de la Peña, fundador de Bravo Students y CEO de la compañía, «el próximo jueves 30 iremos a Valencia porque estamos buscando más oportunidades y analizando espacios donde poder promover más residencias de estudiantes».

Afirma que buscan tanto solares, como posibles edificios a rehabilitar y transformar en residencia estudiantil. De hecho, en principio, tiene previsto visitar la propiedad de una congregación religiosa, a las afueras de la ciudad.

Residencia de estudiantes que se está construyendo en Valencia, junto a la estación de metro Marítimo-Serrería. LP

De la Peña detalla que a la hora de conseguir nuevos espacios en toda España «a veces se cierran acuerdos con inmobiliarias que ya tienen suelos o fincas; en otras ocasiones son familias las que tienen una parcela o finca y se quieren desprender de ella y también tenemos casos de la adquisición de edificios de congregaciones religiosas que transformamos en residencia, como en Salamanca, donde compramos un antiguo seminario de curas de los Legionarios de Cristo».

Desde 2016 esta firma es coinversora de residencias y ahora mismo están operando en Granada; Salamanca, Madrid y Murcia. Además, están ya construyendo residencias en otros puntos de España como Zaragoza, Sevilla y también en Valencia.

En unos nueve años cuentan ya con 5.000 camas de residencias estudiantiles en toda la geografía española.

Tal como añade De la Peña, «vimos que faltaban plazas para estudiantes. Hicimos un estudio de mercado en España y fuimos al extranjero, principalmente a Inglaterra y EE.UU. para comprobar el tipo de alojamientos que se ofertan».

Entre los datos de mercado destacan que de los 92.000 estudiantes que hay en Valencia en seis universidades distintas, un total de «13.000 necesitan alojamiento, son estudiantes de movilidad y la ciudad cuenta ahora mismo con unas 5.000 plazas en residencias de estudiantes».

Asegura que llegaron a la conclusión de que faltan «más de 7.000 plazas para abastecer el mercado en Valencia».

No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Valencia, conocedor de la situación, desde junio de 2023 hasta este año, ha concedido licencia de obras y actividad para 1.100 plazas de alojamientos de estudiantes en puntos como la calle del Consuelo, en la avenida de Los Naranjos o en Juan Verdeguer, todas estas zonas en la zona del Marítimo, relativamente cerca de los campus universitarios.

En el caso de Bravo Students confirman que buscan solares o edificios para crear dos nuevas residencias en Valencia y también pretenden crecer en Madrid.

Precios y prestaciones

Cabe destacar que precisamente en Valencia este mes han comenzado a construir una residencia para estudiantes en la calle Maderas con Jerónimo de Monsoriu, junto a la estación de metro de Marítimo-Serrería.

En una parcela de 2.300 metros cuadrados del grupo Realia van a levantar un edificio de planta baja y ocho alturas que permitirá habilitar 621 camas en un total de 465 habitaciones, la gran mayoría individuales, aunque también hay algunas dobles y unas pocas triples.

La habitación individual es de alrededor de 16 metros cuadrados, porque el objetivo es que los usuarios socialicen en los espacios comunes del complejo residencial que incluye un gimnasio, una cantina, una lavandería, sales de estudio, espacio con salas de estar y una sala de cine.

El plazo de ejecución es de 22 meses y cuentan con el despacho de arquitectura Ingennus y con la constructora San José. Está previsto que empiece a comercializarse en enero de 2027 y que abra sus puertas en septiembre de ese año, para comenzar el curso.

Aunque no se han cerrado precios, el rango podría ir entre 700 y 900 euros, con todos los servicios descritos (salvo comida).

La fórmula en la que operarán será como residencia de estudiantes, por tanto, no busca incluir la oferta de alquiler vacacional en verano como hacen otros grupos tras la marcha de los estudiantes y sí es una alternativa para no tensionar el mercado con pisos de alquiler turísticos ni con pisos compartidos para estudiantes. En cuanto al perfil de los clientes, afirman que suelen ser el 80% españoles y un 20% alumnos extranjeros.