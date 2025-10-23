Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes

LP

Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes

El grupo inversor ya ha comenzado las obras de un nuevo proyecto muy cerca de Serrería para ofertar 621 plazas en 2027

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:06

La falta de alojamiento para los estudiantes universitarios es más que patente en el Cap i Casal, una situación que se puede palpar desde ... el verano y hasta el inicio del curso, cuando los alumnos buscan a la desesperada residencias o pisos para compartir.

