Gonzalo Bernardos, preocupado por la okupación: «Con la actual legislación, el propietario es el débil»

La okupación es un escenario que preocupa y mucho a los propietarios de viviendas. Pese a que en algunas ciudades como Valencia el número se ha reducido drásticamente en el plazo de un año, sigue siendo una problemática frecuente en varios puntos de nuestro país. Muchos de los okupas también son problemáticos, lo que genera también incidencias con los vecinos.

En los últimos días ha sido noticia lo que sucedido en Bermeo, una localidad vizcaína de 17.000 habitantes. Allí, actualmente, una mujer está viviendo en la calle tras ser desalojada de su vivienda por unos okupas. Los hechos, como cuenta Deia, comenzaron cuando la mujer, llamada Ana Flor Landa, dejó por dos días su vivienda al amigo de un conocido suyo. «Se han aprovechado de que estoy enferma para dejarme viviendo en la calle», relata la mujer en el medio de comunicación. Y no solo eso: «Me llegan facturas de la luz de 200 euros que no puedo seguir pagando, me estoy endeudando».

El economista y profesor titular de Economía y Director del Máster en Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos ha dado su opinión en X (antes Twitter) de este caso y de la okupación en general. «En España, con la actual legislación, el propietario es el débil y el okupa el poderoso», ha asegurado indignado.

No es la primera vez que Gonzalo Bernardos da su opinión sobre los okupas. Ha llegado a calificar de «vergüenza» que no los puedan desalojar, o que en Europa «el proceso es mucho más rápido». El economista catalán propone tres soluciones a lo que el considera un grave problema.

En primer lugar, aboga por aumentar el número de personas trabajando en urbanismo en los ayuntamientos. También propone que la Administración pública, «aunque le cueste votos», avale a los promotores para que los bancos financien una parte sustancial del suelo y permitan construir más viviendas. Por último, apuesta por bajar impuestos a los compradores.

