«Si viene otra dana pasará lo mismo, no se ha hecho nada»

Rodrigo Tarín es la punta de lanza de la Entidad Urbanística de Conservación La Pahilla de Chiva, el presidente de los empresarios de uno de ... los polígonos industriales que primero se inundó y que más daños sufrió. Cercado por barrancos como el del Poyo y el de Cañadillas, se convirtió en una gran laguna y marcó en el interior de las naves una altura de casi dos metros. Más de cien millones en pérdidas.

Hoy, un año después, se reunirán en asamblea, para debatir y exigir las medidas que no han llegado. Como muestra, un botón: cada vez que llueve, la carretera de acceso desde el pueblo se inunda y se tiene que cortar. «Los problemas siguen, algunos como que el aliviadero perimetral del polígono sigue obstruido al igual que la red de alcantarillado. Si viene una lluvia fuerte, el agua va a rebosar por dentro de nuestras naves industriales», señala Rodrigo Tarín, que ha mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento, donde las palabras se imponen a los hechos.

La voluntad existe, y así se lo ha transmitido el alcalde, Ernesto Navarro, y los concejales, pero la realidad y los plazos se imponen. La realidad, porque no hay mejoras, el polígono sigue expuesto ante una nueva tragedia y si se han tomado medidas han sido las que los propios empresarios han ejecutado en sus naves. Los plazos, de la mano de la insoportable burocracia. Al no haberse tramitado por procedimiento de emergencia el proyecto de mejora para el polígono hay que recurrir al método tradicional, el de redacción, licitación y adjudicación. Y no se ha hecho nada. Esto va para largo. Años.

«La reconstrucción impide hacer modificaciones sobre lo que ya estaba. Ni siquiera se han ejecutados obras de prevención, por lo que estamos igual de expuestos que hace un año. Es duro decirlo pero es la realidad a la que nos enfrentamos. Si viene una riada como la de hace un año aquí va a volver a pasar lo mismo», apunta Tarín.

A la obstrucción de los aliviaderos y del alcantarillado hay que sumar la rotura de aceras y viales, la falta de señalización vertical, además de la desconexión por parte unilateral del Ayuntamiento en la anterior legislatura de la red de cámaras para la vigilancia y acceso al polígono industrial.

«¿A quién hay que pedirle explicaciones de todo esto? Si cuando llegue el siguiente va a pasar lo mismo. Ha ocurrido una desgracia terrible, con muchos muertos y muchas pérdidas millonarias y estamos en la misma situación que el año pasado, totalmente expuestos a una tragedia como la que hemos vivido», señala el presidente de La Pahilla, que hoy escuchará en asamblea a sus asociados sobre las posibles medidas a adoptar.

Por ahora, y a la espera de que se ejecute un proyecto de verdad que proteja el polígono La Pahilla, la esperanza es que no se produzcan más lluvias como las del año pasado.