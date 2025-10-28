Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rodrigo Tarín vio como se inundó y ha tenido que empezar de nuevo. LP

«Si viene otra dana pasará lo mismo, no se ha hecho nada»

El presidente de La Pahilla lamenta el exceso de burocracia, que la reconstrucción sólo haya servido para dejar las cosas igual y la falta de mejoras

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 23:59

Rodrigo Tarín es la punta de lanza de la Entidad Urbanística de Conservación La Pahilla de Chiva, el presidente de los empresarios de uno de ... los polígonos industriales que primero se inundó y que más daños sufrió. Cercado por barrancos como el del Poyo y el de Cañadillas, se convirtió en una gran laguna y marcó en el interior de las naves una altura de casi dos metros. Más de cien millones en pérdidas.

