El cauce del barranco de Cañadillas en Chiva, un tapón de vegetación. LP

Un año tras la dana: la reconstrucción no evitaría una nueva inundación en Chiva

Hay cauces, como el de la Contienda y el de Cañadillas, que volverían a inundar el pueblo a través porque sus problemas no se han solventado

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:53

Comenta

¿Volverá a pasar lo mismo en el caso de otra lluvia torrencial como la del 29 de octubre de 2024? Es posible que sí. ... Un año de reconstrucción para dejar sobre el terreno los mismos errores del pasado. Las verdaderas soluciones tienen un trayecto de ejecución superior a la década y hace falta una inversión muy elevada. Por ahora, la mejor de las medidas es mirar al cielo y que no llueva.

