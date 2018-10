Vicente Bordils, presidente del Comité de Gestión de Cítricos (CGC): «Los aranceles chinos a EE UU pueden impulsar nuestros cítricos, pero no es fácil» Vicente Bordils, presidente del Comité de Gestión de Cítricos. / damián torres El dirigente afirma que la guerra comercial «no es buena para nadie» e insta a las empresas a estar bien preparadas para entrar en Asia ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 8 octubre 2018, 00:28

Las producciones citrícolas, con tanto peso en la Comunitat, atraviesan un momento especialmente convulso en lo internacional. Este sector no sólo está alerta ante el 'Brexit' y la guerra comercial entre EE UU y China, sino que atraviesan cuestiones desde hace años como el veto ruso y el acuerdo preferencial de la Unión Europea con Sudáfrica. El presidente del Comité de Gestión de Cítricos, Vicente Bordils, asegura que dentro de este contexto, las compañías deben observar nuevas oportunidades. En el caso de los aranceles chinos a EE UU, Bordils afirma que las compañías deben estar «bien preparadas» para aprovechar y crecer en el mercado chino pese a su dificultad.

-El aforo citrícola valenciano estima que la cosecha aumentará casi un 23%. ¿Será eso sinónimo de peores precios para el citricultor?

-La campaña 2017/2018 ha sido «corta» para la región pero no para las otras comunidades autónomas productoras. Por otro lado, los volúmenes producidos y comercializados por Marruecos, Egipto, Turquía e incluso Sudáfrica van a influir en el desarrollo de nuestra campaña. Hay muchos factores importantes y es imposible prever volúmenes comerciales en base a los aforos de la Comunitat y aún más extraer conclusiones sobre precios futuros.

-¿Cuáles son los principales mercados ahora mismo para el sector?

-Los principales clientes de la citricultura española son el mercado nacional, seguido de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Polonia y Bélgica/Luxemburgo. El 93-95% de las exportaciones de España van a Europa Occidental, debido a la ventaja comparativa de nuestras exportaciones por camión frente a nuestros competidores mediterráneos, y ello pese a nuestros costes más elevados. En ese sentido, una hora de salario en Valencia equivale al jornal de un día de nuestros países competidores.

-¿Cómo afrontan el 'Brexit' los exportadores?

-El 'Brexit' supondrá este año un factor de incertidumbre añadido en el que es el tercer destino de nuestro comercio exterior con unas 300.000 toneladas exportadas por campaña. La libra esterlina se ha devaluado entre un 15 y un 17% y esta tendencia, conforme se acerca la fecha límite de marzo, se puede agudizar, lo que nos hace ser menos competitivos y, por lo tanto, el mercado del Reino Unido menos atractivo para nuestros cítricos. La ruptura con la UE sin un acuerdo puede acarrear problemas logísticos y burocráticos, pudiendo crear un cuello de botella particularmente grave para los productos perecederos.

-¿Ha pasado factura la guerra comercial emprendida entre EE UU y China a los cítricos valencianos?

-Una guerra comercial, y más aún una entre estas dos grandes potencias no es buena para nadie. En EE UU nuestras exportaciones van a menos desde el veto a nuestras clementinas en la campaña 2001/2002 y aquella fue una decisión supuestamente de defensa fitosanitaria. Los protocolos de exportación en esta materia pueden ser decisivos y el que nos impone China es muy exigente. No es China un mercado sencillo, ni tampoco próximo geográficamente. Seguimos creciendo allí, los nuevos aranceles chinos a EE UU pueden suponer un pequeño impulso a nuestras exportaciones de cítricos, pero conviene estar bien preparado para hacer incursiones en un mercado como este, que no es fácil.

-¿Cómo ha influido el acuerdo comercial entre la UE y Sudáfrica?

-Este acuerdo ha significado abrir la puerta al incremento del volumen de naranjas de Sudáfrica en el mercado comunitario, precisamente en el periodo de nuestras Navelinas, que tienen que convivir en el mercado de la UE con sus naranjas tardías. Una vez más, las producciones mediterráneas pagan el coste de las relaciones comerciales y políticas de la UE con países terceros. A esto se suma la amenaza de plagas como la Mancha Negra, que pone en peligro la sanidad de 550.000 hectáreas de cítricos europeas.

-Las exportaciones a Canadá y China se dispararon ¿Son estos los mercados con más potencial fuera de la Unión Europea?

-La mayoría de los mercados potenciales fuera de la UE son productores de cítricos como Estados Unidos, China, Corea del Sur, India, Brasil, Argelia, México, Australia, Japón y Sudáfrica. Por lo que respecta al CETA, ha dado nuevas oportunidades a las empresas de la UE, especialmente a las pymes, gracias a la simplificación de los trámites burocráticos. Esta circunstancia junto con las dificultades de Florida y California a causa de la enfermedad del Greening, que está mermando considerablemente la producción de cítricos de EE UU, ha favorecido el crecimiento de nuestras exportaciones en Canadá, pasando de prácticamente 34.000 a 56.000 toneladas.

-¿Cómo ha perjudicado al mercado citrícola el cierre de Rusia a ciertos productos?

-La preocupación del veto sigue siendo grande, ya que hablamos de cifras importantes que se han dejado de vender en el mercado ruso. También es digno de mención que, a pesar de ello, España mantiene sus elevados volúmenes de exportación porque seguimos abriendo nuevos mercados.