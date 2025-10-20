El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia El organismo ha lanzado estas ofertas a través de su portal laboral 'Empléate'

Un hombre pasa por delante de una oficina del SEPE.

M. Lahoz Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 00:43 Comenta Compartir

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado miles de vacantes para trabajar en colegios sin que sea necesario aprobar una oposición. Aunque la mayor parte de los puestos son para docentes de Educación Infantil, también hay opciones de conseguir un contrato en el área de mantenimiento, personal de limpieza o extraescolares.

En muchas de las ofertas, no es necesaria la experiencia previa y dependiendo del colegio se firma contrato fijo desde el primer momento o un contrato temporal con oportunidad de continuar.

El portal laboral 'Empléate' no es quien realiza las contrataciones , sino que se trata de un tablón de anuncios en el que este organismo publica las demandas de profesionales que tienen distintas empresas. Ser´an estas quienes se pongan en contacto con los aspirantes.

Aunque no es necesario aprobar una oposición para trabajar en estos colegios privados y concertados, sí hace falta tener algunos requisitos concretos. Como es el caso de los centros de enseñanza de carácter religioso donde pudieran solicitar la DECA o el dominio del inglés a nivel B2 o C1.

Entre las ofertas publicadas por el SEPE en su portal laboral estas son las más destacadas:

Profesores y maestros

- Profesor para una sustitución por incapacidad temporal en Getxo, contrato temporal a jornada completa, dominio del euskera a nivel C2.

- Profesor de Inglés para Educación Infantil en Cáceres, sueldo de 13.700 euros brutos.

- Profesor de violín para escuela de música en Madrid, contrato fijo discontinuo, se valorará conocimiento de otro insturmento.

- Profesor de secundaria en Valladolid, contrato de 22 horas semanales, 36.000 euros brutos anuales.

Personal de limpieza, mantenimiento, cocina en colegios

- Educador social para un centro de emergencia de mujeres en Madrid, sueldo de 25.518 euros.

- Operario de limpieza en un colegio en Sueca, Valencia. Sueldo de 16.500 euros brutos anuales.

- Operador de limpieza en La Rivera, sueldo de 16.500 euros brutos anuales.

- Cocinero para un centro educativo en Valencia, para Serunion.

Cómo acceder al portal laboral 'Empléate'

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE, hay que entrar en el portal laboral 'Empléate', dónde se seleccionará la vacante en la que eesté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.