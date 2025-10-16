Los valencianos que buscan trabajo en Disneyland: jóvenes «que se dejen llevar por la magia» y hasta una artista fallera

En las salas Ibiza, Mallorca y Menorca del Singular Hotel de Valencia, donde las entrevistas se reparten casi como un vuelo con destino a la ... fantasía, se respiraba este jueves algo más que nervios. Allí, entre los ecos de los pasillos del paseo de la Alameda, se citaban los que sueñan con hacer del trabajo una prolongación de la infancia. No por casualidad, las responsables del casting y recursos humanos de Disneyland París también comparten esa historia, pues empezaron, años atrás, trabajando en el propio parque entre atracciones, hoteles y tiendas. Hoy, eran ellas quienes buscaban nuevos compañeros capaces de, como dicen, «dejarse llevar por la magia».

«Estamos buscando personas que puedan transmitir la magia de Disney a nuestros visitantes», resume Pilar Hamil, vicepresidenta de los hoteles de Disneyland París y una de las caras más visibles de la compañía en esta gira de selección que, tras pasar por Sevilla, ha recalado en Valencia antes de continuar por Francia e Italia.

Hamil detalla que el proceso forma parte de un ambicioso plan de contratación para cubrir 8.000 nuevos puestos ante la expansión del complejo parisino, que duplicará la superficie del parque Walt Disney Studios y estrenará Frozenland, su nueva gran área temática: «Tenemos siete hoteles, desde dos hasta cinco estrellas, y casi quinientos tipos de trabajo distintos. Disneyland es una pequeña ciudad».

El francés, eso sí, es casi la llave de entrada. «Buscamos personas que hablen al menos dos idiomas, siendo el francés fundamental —precisa Hamil—, porque las formaciones y la vida corporativa allí son en ese idioma. Si además hablan español e inglés, mejor aún. Recibimos visitantes de todo el mundo y necesitamos poder atenderlos con la misma sonrisa en cualquier lengua».

Hasta el mediodía, 55 aspirantes habían pasado ya por las entrevistas, la mayoría mujeres (45), con una edad media entre los 20 y los 25 años. Muchos de ellos estudiantes o jóvenes que buscaban su primera experiencia internacional.

«Una oportunidad para volver a casa»

Entre las candidatas, Alexa, de 25 años y origen mexicano, conoce bien la compañía. «Trabajé en Disney World, en Orlando (Estados Unidos), y esto es como volver un poco a casa», explica entre sonrisas. A punto de acabar sus estudios en multimedia y artes digitales en la capital del Turia, confiesa que le atrajo tanto la empresa como su filosofía: «Me encanta la magia que tiene Disney y me encanta París también, pues viví allí y podría mirar la Torre Eiffel todo el día. Sé que hay contratos de todo tipo, temporales e indefinidos, y ahora están buscando de ambos. Lo importante es venir con buen nivel de francés, porque las formaciones allí, si te cogen, serán en ese idioma».

A unos metros, Pablo, de 33 años y natural de Alicante, también acudía con la misma ventaja: ya conocía el terreno: «Trabajé en Disney hace unos años y fue una gran experiencia. Allí tengo amigos y sé cómo funciona todo», cuenta. Licenciado en INEF, quiere volver al área de atracciones, donde es otro de los aspirantes que se siente «como en casa». «Esta entrevista ha sido rápida, al haber trabajado allí ya sabían qué se podían esperar. Siempre son muy amables. Es una empresa en la que me siento cómodo».

«A por todas»

Por su parte, Rebeca, valenciana de 25 años y azafata de vuelo de formación, veía en la cita una oportunidad para empezar una nueva etapa. «Siempre me ha encantado Disney, si puedo aportar un poquito en esa magia, me encantaría», afirma. Para ella, lo esencial que piden «es desenvolverse bien, tener buena actitud y saber tratar al público». Su francés lo aprendió casi por obligación familiar: «Mi madre es una friki del francés y ahora se lo agradezco».

«La magia es parecida a la de las Fallas»

Sin embargo, la historia de Sara, artista fallera de 32 años, fue una de las más singulares. «Trabajo haciendo fallas y soy artista de profesión, pero en esta oportunidad veo que el arte de Disney tiene mucho en común con ello: ilusión, color y magia», dice con una sonrisa. Licenciada en Bellas Artes y con formación en arteterapia, asegura que la entrevista fue «muy profunda», con preguntas sobre actitudes y situaciones. «Otra de las cosas que me atraen es ver la ilusión de los niños, trabajar con ellos. Es lo que se me da bien y también he venido haciendo», apunta. Y «si no puede ser ahora, será más adelante, porque hay ofertas todo el año».

Cristian, de 23 años y graduado en Filosofía, descubrió la convocatoria en Las Provincias. «Fui al parque con mi familia y me encantó el ambiente. Ahora quiero vivirlo desde dentro», explica. Con experiencia en atención al cliente en el sector moda y conocimientos de inglés y francés, aseguraba antes de entrar a la entrevista que estaba «nervioso, pero feliz de poder intentarlo».

Así, mientras los aspirantes se cruzaban en los pasillos del Singular Hotel, el proceso siguió avanzando hasta las cinco de la tarde, cuando los responsables de Disneyland París ya tenían tomada la nota de cada detalle antes de partir hacia su próxima parada. Y es que, como dice Pilar Hamil, en un parque donde todo se mueve al ritmo de la imaginación, «lo importante no es sólo saber hacer, sino compartir las ganas de soñar».