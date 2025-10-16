Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos candidatos son entrevistados por parte de miembros de Disneyland París en Valencia

Iván Arlandis

Los valencianos que buscan trabajo en Disneyland: jóvenes «que se dejen llevar por la magia» y hasta una artista fallera

El parque parisino llega a Valencia en su reclutamiento de 8.000 nuevos empleados «que sepan francés» para hacer frente a una importante ampliación de sus instalaciones

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:16

Comenta

En las salas Ibiza, Mallorca y Menorca del Singular Hotel de Valencia, donde las entrevistas se reparten casi como un vuelo con destino a la ... fantasía, se respiraba este jueves algo más que nervios. Allí, entre los ecos de los pasillos del paseo de la Alameda, se citaban los que sueñan con hacer del trabajo una prolongación de la infancia. No por casualidad, las responsables del casting y recursos humanos de Disneyland París también comparten esa historia, pues empezaron, años atrás, trabajando en el propio parque entre atracciones, hoteles y tiendas. Hoy, eran ellas quienes buscaban nuevos compañeros capaces de, como dicen, «dejarse llevar por la magia».

