EL SEPE busca personal para trabajar en una de las profesiones más demandadas en España con salarios de hasta 27.000 euros anuales Es aconsejable comprobar las ofertas en la web de Administración del Estado ya que muchas de ellas proceden de bolsas de empleo público

Mario Lahoz Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:15 Comenta Compartir

El sector eléctrico está considerado fundamental dentro del mercado laboral en España. A pesar de la evolución tecnológica y la automatización de ciertos empleos, el oficio de electricista es una de los que más demanda tienen.

Desde pequeñas instalaciones en domicilios hasta grandes proyectos industriales, las empresas siguen necesitando profesionales cualificados que garanticen el correcto funcionamiento de las redes eléctricas.

Esta demanda constante ha convertido al electricista en una de las profesiones más clásicas que perdura en el tiempo. Por ello, el SEPE ha publicado a través de su portal laboral 'Empléate' una serie de vacantes para ocupar este puesto de trabajo.

Para este tipo de empleo, muchas empresas valoran la experiencia práctica más que la titulación formal, lo que facilita el acceso a quienes han aprendido el oficio de manera tradicional. Sin embargo, también se busca formación en prevención de riesgos laborales (PRL) y conocimientos en normativa vigente como el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Estas son algunas de las ofertas más destacadas que publica el SEPE a través de su portal laboral.

- Se buscan dos electricistas con experiencia en instalaciones eléctricas (residencial, comercial e industrial) para trabajar en Sevilla, jornada completa con horario de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, contrato laboral indefinido con un salario entre 24.000-27.000 euros/año.

- Tres electricistas con más de tres años de experiencia para realizar trabajos de baja tensión y en altura en una empresa de Madrid. Jornada completa de lunes a viernes, contrato laboral indefinido con un salario entre 20.000-25.000 euros brutos/año.

- Se busca un técnico electricista titulado para trabajar en una industria de carpintería ubicada en Ourense, montaje de iluminación y rotulación, jornada completa con horario de 07:00 horas a 14:30 horas, contrato indefinido con un salario entre 20.000-25.000 euros anuales.

- Electricista con experiencia, título FP y formación en PRL para trabajar en Canarias. Jornada completa, contrato indefinido con salario entre 18.000-19.200 euros brutos al año. Se valora experiencia en instalaciones CEPSA.

- Instalador electricista en una empresa de Málaga, jornada completa, contrato indefinido tras prueba con un sueldo de 20.000 euros brutos anuales aproximadamente con formación incluida. Requiere grado superior, experiencia en media tensión y fotovoltaica.

Como acceder a las ofertas de empleo del SEPE

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE, hay que entrar en el portal laboral 'Empléate', dónde se seleccionará la vacante en la que se esté interesado y luego se pulsará en visitar oferta

