Sueldos de hasta 2.160 euros sin experiencia previa: el sector alimentario oferta 300 empleos en la Safor y la Ribera Las fábricas de Cárcer, Alzira, Benifairó de la Valldigna, Gandía, Masalavés, Carcaixent y Castelló buscan operarios de producción y encajado con incorporación inmediata y turnos a tiempo completo

Kike Cervera Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:19

El sector alimentario vuelve a tirar del empleo en la provincia de Valencia con la activación de más de 300 nuevos puestos de trabajo en las comarcas de la Safor y la Ribera, principalmente en municipios como Cárcer, Alzira, Benifairó de la Valldigna, Gandía, Masalavés, Carcaixent y Castelló. Las compañías buscan operarios de producción y encajado para reforzar distintas líneas industriales en plena campaña, un ámbito que se consolida como uno de los motores laborales más estables del territorio.

Las funciones previstas incluyen trabajo en cadena, manipulado y control básico de calidad, así como apoyo general en los ritmos de producción de las plantas. El sector vuelve a abrir la puerta a perfiles sin experiencia previa, aunque se valoran conocimientos en cadenas industriales, capacidad de adaptación a turnos y trabajo en equipo. En la mayoría de procesos se requiere también vehículo propio para acceder a los centros.

Las vacantes contemplan jornada completa y contratos de incorporación inmediata, que podrán ser mensuales o de campaña, dependiendo de las necesidades de cada fábrica. La remuneración se sitúa entre 9,26 y 12,45 euros brutos por hora, lo que en un mes completo puede traducirse en entre 1.600 y 2.160 euros brutos, una horquilla que destaca especialmente por la baja exigencia de experiencia previa.

El impulso de la actividad coincide con un período de fuerte demanda en las industrias alimentarias de la zona, que cada año refuerzan plantillas para mantener la estabilidad de la producción. Safor y Ribera concentran buena parte de este tejido industrial, particularmente en el manipulado y encajado de productos frescos y elaborados.

Proceso abierto para cubrir de inmediato más de 300 posiciones

Las ofertas —gestionadas por la firma de recursos humanos Randstad— están disponibles en su plataforma digital. La compañía canaliza la selección, pero el empleo se desarrolla íntegramente en fábricas locales con fuerte implantación en la producción alimentaria de ambas comarcas. Los candidatos pueden inscribirse a través de la aplicación móvil o la web de la entidad.