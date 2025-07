Estatuto de los Trabajadores: la empresa está obligada a pagar esta indemnización una vez finalice el contrato temporal

Mario Lahoz Valencia Sábado, 26 de julio 2025, 01:28 Comenta Compartir

El entorno laboral cambia constantemente y con él, las reglas que marcan cómo debe ser la relacion entre empleados y empresas. El Estatuto de los Trabajadores insiste en que es clave conocer bien los derechos que protege la ley para asegurarse de que se están respetando las condiciones mínimas. La normativa busca precisamente ese equilibrio entre las necesidades de las empresas y los derechos de los empleados.

Si hablamos de los contratos temporales, la ley establece con claridad qué compensación debe recibir el empleado al terminar el acuerdo. La normativa indica que los empleados con este tipo de contratos tienen derecho a recibir una indemnización al finalizar la relación laboral, siempre que no haya sido por despido procedente ni por voluntad del trabajador.

Se trata de un derecho reconocido por ley que muchas personas desconocen y que, en algunos casos, no se aplica si el trabajador no lo reclama. Por eso, es importante revisar bien el finiquito y asegurarse de que esta cantidad ha sido incluida cuando corresponde. De lo contrario, se puede reclamar por vía legal en un plazo de hasta un año desde el fin del contrato.

Por tanto, terminar un contrato temporal no significa quedarse sin compensación y la empresa está obligada a pagar al trabajador una indemnización de 12 días de salario por cada año trabajado, o la parte proporcional si el tiempo es menor. Este pago debe aparecer reflejado en el finiquito y no esta condicionado a la renovación o no del contrato.

Además, es importante tener en cuenta que este tipo de indemnización no debe confundirse con el finiquito, aunque ambos se abonen al concluir la relación laboral.