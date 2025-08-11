Un abogado laboralista confirma que tu jefe no puede despedirte si te pilla en la playa estando de baja El jurista Juanma Lorente afirma que estar en situación de Incapacidad Temporal no significa encerrarse con las persianas bajadas

Mario Lahoz Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 01:29 Comenta Compartir

Con la llegada del verano, muchas personas sueñan con desconectar unos días en la playa. Pero ¿qué pasa si estas de baja médica y te cruzas con tu jefe en plena arena? Las redes sociales han viralizado este tipo de situaciones, y el abogado laboralista Juanma Lorente lo explica con claridad en uno de sus vídeos.

«¿Crees que el jefe te podría despedir en ese mismo momento, en medio de la playa?», pregunta el abogado. Pero no. «Tranquilos, ya lo he dicho muchas veces, depende del motivo de tu baja». Y tiene razón, ya que en España, la ley no prohíbe expresamente que una persona en situación de Incapacidad Temporal salga de su casa, viaje o incluso vaya a la playa.

Lo fundamental es que las actividades realizadas no sean incompatibles con la recuperación médica ni supongan un indicio de fraude. Además, el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores establece que el despido será procedente en caso de «transgresión de la buena fe contractual», pero no aclara que tipo de actividades son válidas.

«Si tu baja es psicológica, lo más normal es que el médico te aconseje que te relajes en la playa para que la presión que tienes en la mente se distribuya un poco», explica el abogado. La clave, según los tribunales, está en la compatibilidad con la recuperación médica. Es decir, si estas en la playa simplemente descansando, sin hacer actividades incompatibles con tu dolencia.

Si tienes dudas consulta con tu médico de cabecera sobre lo que puedes y no puedes hacer. En muchos casos, los informes médicos pueden dejar constancia de que se puede realizar actividades relajantes o al aire libre. Por tanto, hay que entender que el verano no está prohibido si estás de baja, pero sí debe ser razonable.