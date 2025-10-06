Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
Sergio Iranzo, durante una conferencia. LP

Sergio Iranzo, el emprendedor valenciano que empezó a vender casas a través de las redes sociales

Comenzó como personal shopper hasta abrir una inmobiliaria que el año pasado comercializó 300 pisos

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:35

Comenta

Si eres de los que puedes pasarte horas y horas bajando la pantalla de tu móvil con el dedo mientras te aparecen vídeos sobre todo ... tipo de curiosidades, seguro que te has topado con él en algún momento. Su nombre es Sergio Iranzo y su profesión es una mezcla curiosa entre influencer, emprendedor y comercial inmobiliario. Pero, ¿para que decantarse únicamente por una de ellas cuando se puede ser las tres al mismo tiempo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  7. 7

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  8. 8 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  9. 9 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  10. 10

    Un año tras la dana: la reconstrucción no evitaría una nueva inundación en Chiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sergio Iranzo, el emprendedor valenciano que empezó a vender casas a través de las redes sociales

Sergio Iranzo, el emprendedor valenciano que empezó a vender casas a través de las redes sociales