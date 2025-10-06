Sergio Iranzo, el emprendedor valenciano que empezó a vender casas a través de las redes sociales

Si eres de los que puedes pasarte horas y horas bajando la pantalla de tu móvil con el dedo mientras te aparecen vídeos sobre todo ... tipo de curiosidades, seguro que te has topado con él en algún momento. Su nombre es Sergio Iranzo y su profesión es una mezcla curiosa entre influencer, emprendedor y comercial inmobiliario. Pero, ¿para que decantarse únicamente por una de ellas cuando se puede ser las tres al mismo tiempo?

De hecho, este emprendedor valenciano que ya cuenta con más de 28.000 seguidores en Instagram comenzó su aventura en el mundo inmobiliario a través de las redes sociales. «Al principio era una especie de personal shopper que aconsejaba a mis seguidores a la hora de compra viviendas», comenta el invesor inmobiliario, que ya cuenta con una red de venta compuesta por 15.000 usuarios.

Son su comunidad, un concepto muy utilizado dentro del mundo de las redes sociales, ya que confían en sus consejos a la hora de invertir en inmuebles en un momento en el que la vivienda se ha convertido en uno de los activos de mayor rentabilidad en el mercado inversor. Él mismo lo sabe: «Nada tiene que ver cómo se han vendido casas en el pasado a cómo se venden ahora».

Su alcance en redes sociales le llevó a crear Invernomics Real State, una proptech (empresa que utiliza la tecnología para sacar el mayor rédito de una operación inmobiliaria) que en sus dos primeros años de vida ha conseguido comercializar diversas promociones de viviendas en tiempo récord. Las dos más recientes, vendidas en 48 horas en la ciudad de Valencia, son una guardería transformada en pisos de coliving y un bloque de casas, también destinadas al coliving y al alquiler de media estancia, ubicadas entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El éxito de su proyecto se basa en dos patas: el creciente interés por un mercado como el de la vivienda y la influencia cada vez mayor que tienen las redes sociales sobre la sociedad. «A las promotoras les interesa el alcance que puedo tener y se ponen en contacto conmigo», comenta el referente valenciano, que el año pasado comercializó unas 300 viviendas.

Y si hay demanda por parte de las promotoras, también la hay por su parte, ya que la propuesta de Iranzo también se ha convertido, según él mismo explica, en un «filtro de calidad» para los inversores que forman parte de su comunidad. Es decir, la labor del emprendedor valenciano no es únicamente la de publicitar promociones que vayan surgiendo en el mercado, sino la de poner en valor aquellas que puedan resultar beneficicosas para sus seguidores. De hecho, él mismo asegura en su cuenta de X que a través de la plataforma de Invernomics solo se comparten «oportunidades de inversión con una rentabilidad neta mínima +6%».

El de Sergio es el ejemplo de que las redes sociales, además de ser utiles para el arte de procrastinar, también pueden serlo para iniciar un negocio. El emprendimiento parece tener buena adaptación a los tiempos modernos.