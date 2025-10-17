Juan Roig invierte en la startup valenciana que ayuda a ahorrar en la factura de la luz
VICO Ahorro cierra una ronda de más de medio millón de euros para reforzar su equipo de desarrollo y mejorar su infraestructura tecnológica
Valencia
Viernes, 17 de octubre 2025, 13:35
VICO Ahorro, la startup valenciana que ayuda a reducir los gastos corrientes mediante la selección de las mejores ofertas a la hora de contratar servicios ... del hogar como el teléfono, el agua o el seguro, ha cerrado una ronda de más de medio millón de euros liderada por RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) y que cuenta con la participación de NotBoring, y Angels, la sociedad inversora de Juan Roig.
Judith y Javier, fundadores de la startup respaldada por Lanzadera, se marcaron el objetivo de diseñar una herramienta fácil y fiable para que cualquier persona pueda reducir sus gastos fijos y mejorar su bienestar financiero. El resultado fue VICO Ahorro, que ahora recibe el apoyo de Juan Roig mediante su sociedad inversora para reforzar su desarrollo tecnológico y ampliar su equipo con el propósito de acelerar su crecimiento en el mercado nacional.
«Esta inversión nos permitirá seguir desarrollando tecnología que automatice las decisiones de ahorro y refuerce la transparencia en los servicios del hogar», afirma Javier Pérez Pereira, CEO y cofundador de VICO Ahorro.
El funcionamiento de VICO es sencillo. Sus creadores han desarrollado una plataforma que analiza los principales servicios del hogar —como telefonía, energía o seguros— y ofrece al usuario la posibilidad de optimizar automáticamente sus gastos sin esfuerzo, encontrando y gestionando por él las mejores ofertas del mercado.
«Los Fundadores de VICO Ahorro tienen muy clara su misión, han puesto al cliente en primer lugar y han incorporado tecnología para simplificar y tener impacto real en su ahorro del día a día, es el enfoque que encaja con nuestro compromiso de inversión». Desde Angels, destaca el director general de Angels, Pepe Peris.
