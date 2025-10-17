Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Judith y Javier, fundadores de VICO. LP

Juan Roig invierte en la startup valenciana que ayuda a ahorrar en la factura de la luz

VICO Ahorro cierra una ronda de más de medio millón de euros para reforzar su equipo de desarrollo y mejorar su infraestructura tecnológica

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:35

Comenta

VICO Ahorro, la startup valenciana que ayuda a reducir los gastos corrientes mediante la selección de las mejores ofertas a la hora de contratar servicios ... del hogar como el teléfono, el agua o el seguro, ha cerrado una ronda de más de medio millón de euros liderada por RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) y que cuenta con la participación de NotBoring, y Angels, la sociedad inversora de Juan Roig.

