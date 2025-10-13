Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior

Del garaje al mercado: guía de vehículos de financiación para emprendedores valencianos

Del capital semilla a la inversión corporativa y pública, repasamos actores, cifras y opciones clave con especial foco en Valencia

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:04

Comenta

En el mapa del emprendimiento español, hay tantas vías para impulsar una startup como tipos de proyectos. Para quien levanta una empresa desde cero, entender ... quién pone el dinero, cuándo y por qué es casi tan importante como acertar con el producto. Plataforma ONE (Oficina Nacional de Emprendimiento) ha desglosado los principales agentes inversores y su peso en España —con datos de Dealroom.co, extraídos el 15/09/2025—, y el retrato es claro: desde los primeros cheques de ángeles hasta los fondos soberanos que alimentan al venture capital, el capital riesgo es un sistema interconectado. Valencia pisa firme en casi todas las fases.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  7. 7 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  8. 8

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Del garaje al mercado: guía de vehículos de financiación para emprendedores valencianos

Del garaje al mercado: guía de vehículos de financiación para emprendedores valencianos