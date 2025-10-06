Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa

El histórico solar que durante décadas ha yacido vacío junto al número 9 de la calle Cuba, en su cruce con la calle Denia en ... pleno barrio de Ruzafa, se prepara para cambiar de paisaje. Con las vías del tren de la estación del Norte que se vislumbran como telón de fondo, Grupo Tesela ha iniciado las obras de un nuevo hotel urbano de cuatro estrellas de la cadena valenciana Olympia, un proyecto que refuerza el dinamismo y la proyección turística de la capital del Turia.

El nuevo establecimiento, que contará con 46 habitaciones, algunas dotadas de terraza privada, se levantará en uno de los enclaves más reconocibles del barrio y aspira a convertirse en un referente del alojamiento urbano en la ciudad. «Hemos prestado una especial atención a cada detalle para ofrecer una experiencia confortable y exclusiva, que refleje el dinamismo y la innovación de Valencia», explica Laura López, CEO de Grupo Tesela.

Especializada en el desarrollo de proyectos integrales de arquitectura, ingeniería y construcción, la firma valenciana actuará como constructora principal de la obra, que tiene una duración estimada de dos años y medio y cuyo fin está previsto para 2028. El diseño corre a cargo del arquitecto Francisco Cantos y del arquitecto técnico Javier Calderón, que han apostado por una integración visual con el entorno y un enfoque sostenible en los materiales y sistemas constructivos. En este sentido, uno de los aspectos más destacados del proyecto será la inclusión de un parking privado, un valor añadido en una zona donde la alta densidad de tráfico y la escasez de aparcamiento han sido históricamente un problema para vecinos y visitantes.

Además del nuevo hotel en Ruzafa, Grupo Tesela se encuentra en plena fase de expansión en el ámbito hotelero y terciario, con proyectos ejecutados para cadenas como NH Collection o SH Singular Hotels, y desarrollos en el sector retail para Magic World (antigua Marina d'Or) y Pinturas Isaval. La compañía, con sede en Valencia, se ha consolidado como un referente en la creación de espacios de alto valor arquitectónico y funcional, tanto en el ámbito residencial como en el empresarial.

Por su parte, el también autóctono grupo Olympia suma su séptimo establecimiento hotelero en la provincia de Valencia, entre los que albergan una capacidad superior a las 400 habitaciones. Así, tras el de Alboraya y los tres en El Puig, el nuevo hotel seguirá a sus dos hermanos en la capital del Turia ubicados en la zona universitaria del barrio de Benimaclet y uno más reciente levantado en un edificio histórico de la avenida del Puerto a su altura con Eduardo Boscá.

Con esta intervención, el emblemático solar de Cuba y Denia dejará atrás décadas de vacío urbano para convertirse en un nuevo punto de actividad en el barrio más cosmopolita de la ciudad. Un proyecto que, como apunta López, «nace con la vocación de integrarse en la vida de Ruzafa y ofrecer un nuevo concepto de hospitalidad en el corazón de Valencia».