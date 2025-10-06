Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
Imagen del inicio de las obras en el solar de la calle Cuba LP

Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa

El nuevo establecimiento de la cadena Olympia en Valencia impulsado por Grupo Tesela será de cuatro estrellas, tendrá parking propio y prevé finalizar las obras en 2028

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:18

Comenta

El histórico solar que durante décadas ha yacido vacío junto al número 9 de la calle Cuba, en su cruce con la calle Denia en ... pleno barrio de Ruzafa, se prepara para cambiar de paisaje. Con las vías del tren de la estación del Norte que se vislumbran como telón de fondo, Grupo Tesela ha iniciado las obras de un nuevo hotel urbano de cuatro estrellas de la cadena valenciana Olympia, un proyecto que refuerza el dinamismo y la proyección turística de la capital del Turia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  5. 5 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  6. 6 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  7. 7

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  8. 8

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  9. 9

    Un año tras la dana: la reconstrucción no evitaría una nueva inundación en Chiva
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa

Un solar vacío durante décadas dará paso a un hotel de 46 habitaciones en pleno corazón de Ruzafa