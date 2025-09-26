Salvador Navarro también dejará su cargo de vicepresidente de la CEOE

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que esta semana ha renunciado a presentarse a las elecciones después ... de que surgiera un movimiento alternativo interno liderado por Vicente Lafuente, también abandonará su puesto como vicepresidente de la patronal estatal, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado LAS PROVINCIAS.

El dirigente valenciano tomó la decisión de dejar el cargo en la CEOE este jueves, antes de que Lafuente presentase su candidatura en público, al considerar que ese puesto debe ser ocupado por la persona encargada de dirigir la patronal autonómica. De modo que la idea que maneja Navarro es que su relevo natural en la Confederación Española de Organizaciones Empresarial sea Vicente Lafuente.

Según ha podido saber este periódico, Navarro sí que mantendrá su cargo como presidente de la Comisión de Relaciones con Las Cortes y el Senado, un puesto que le permite mantenerse en contacto directo con el sector político nacional.

Cabe recordar que Salvador Navarro, presidente de la CEV autonómica desde hace ocho años, renunció este martes a la reelección del puesto en los comicios del próximo 6 de noviembre que él mismo había convocado unas semanas antes. Las razones, según argumentó, son que hay una corriente alternativa que está cogiendo fuerza y que prefería «no poner en riesgo la organización» y también evitar «la tensión y la polarización». Con este movimiento dejaba vía libre a Lafuente para dar un paso al frente y presentar una candidatura alternativa.

La salida de Navarro de la CEOE difiere de la intención de Lafuente para su mandato, ya que el presidente de la patronal metalúrgica valenciana ha insistido durante su rueda de prensa de presentación de candidatura en que quiere que el presidente saliente, siga en la patronal estatal CEOE para mantener la fuerza de Valencia a escala estatal. «Yo necesito a Navarro en la CEOE. Es bueno que esté», ha subrayado.