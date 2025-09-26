Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salvador Navarro, junto a Antonio Garamendi, en la sede de la CEV. Iván Arlandis

Salvador Navarro también dejará su cargo de vicepresidente de la CEOE

El dirigente de la patronal mantendrá su puesto de presidente de la Comisión de Relaciones con las Cortes y el Senado, lo que le permitirá mantener el contacto directo con el sector político

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:57

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que esta semana ha renunciado a presentarse a las elecciones después ... de que surgiera un movimiento alternativo interno liderado por Vicente Lafuente, también abandonará su puesto como vicepresidente de la patronal estatal, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado LAS PROVINCIAS.

