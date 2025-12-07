Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Billetes de 500 euros en imagen de archivo

¿Se puede cobrar el paro y la nómina a la vez? La respuesta es sí, pero solo en este caso

La norma se aplica tanto para los que trabajen a tiempo parcial como a jornada completa

Jaime Vázquez García

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:02

En un contexto donde los salarios no aumentan al mismo ritmo que los precios de los productos básicos o la vivienda, muchas personas enfrentan dificultades para llegar a fin de mes debido a la pérdida de poder adquisitivo. Para aliviar esta situación, el Real Decreto-ley 2/2024 establece una nueva medida que permite a los trabajadores compatibilizar su salario con el subsidio por desempleo a través del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE).

Este complemento está dirigido a los trabajadores que tuvieran reconocida una prestación contributiva por desempleo antes de abril de 2025, la cual podrán compatibilizarla con el trabajo a tiempo parcial o completo que naciera a partir de dicho mes. Del importe de la prestación se deducirá la parte proporcional a las horas que trabaje el solicitante.

Cabe destacar que, aunque se pueda percibir el CAE mientras se trabaja, el importe de la prestación por desempleo se reducirá en función de las horas trabajadas. Además, las prestaciones por desempleo que se generen hayan generado a partir de abril de 2025 también podrán compatibilizarse con un empleo a tiempo completo o parcial.

Duración del CAE y cómo afecta al paro

El tiempo que se podrá percibir el CAE dependerá del mes en que comience la compatibilización con el salario. A continuación, te explicamos cómo se distribuye la duración según el mes de inicio:

Si la compatibilización comienza en el décimo mes de la prestación, la duración será de 30 días.

Si empieza en el undécimo mes, el subsidio se podrá cobrar durante 60 días.

Si la compatibilización comienza en el duodécimo mes, se extenderá por 90 días.

Si se empieza a percibir a partir del decimotercer mes, el plazo máximo será de 180 días, es decir, seis meses.

¿Cuánto dinero se puede cobrar?

Es importante destacar que el CAE tiene una duración máxima de seis meses. La cuantía máxima que se podrá percibir será el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente equivale a 600 euros, lo que establece el límite de este complemento en 480 euros mensuales.

Sin embargo, la cantidad percibida dependerá de la jornada laboral pactada. Así, si el trabajo es a tiempo completo, el beneficiario recibirá los 480 euros completos. Si trabaja a tiempo parcial, entre un 50% y un 75% de la jornada, la cantidad disminuirá a 420 euros.

