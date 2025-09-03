El presidente de Aena utiliza el aeropuerto de Castellón para cargar contra Ryanair: «Es un símbolo del despilfarro público» El Consell exige una rectificación a Maurici Lucena al considerar que las declaraciones de Maurici Lucena «vilipendian una infraestructura que está creciendo exponencialmente»

Javier Gascó Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

La polémica entre Aena y Ryanair, que ha provocado una reducción de plazas en aeropuertos regionales españoles y que deja tres rutas menos en los aeropuertos valencianos, ha terminado llegando al Consell, después de que el presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, haya utilizado el aeropuerto de Castellón, propiedad de la Generalitat, como arma para atacar a la compañía irlandesa de bajo coste.

En un comunicado, Lucena ha criticado al consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, por haber afirmado que su modelo favorito de aeropuerto en España fuese el aeropuerto de Castellón, al considerar que se trata de una instalación que es, según él mismo ha afirmado, un «símbolo malhadado del despilfarro público en infraestructuras».

«Por decirlo de manera coloquial: con el elogio al aeropuerto de Castellón, a Ryanair se le vio el plumero», ha reprochado el presidente de Aena, quien recordó que el aeródromo castellonense registró pérdidas por valor de 11,6 millones en el año 2023. Las declaraciones de Lucena llegan tres semanas después de que las cifras del aeropuerto castellonense confirmasen que ya supera en tráfico de pasajeros a 18 de los aeropuertos pertenecientes a Aena.

Las palabras de Lucena no han sentado bien en el seno del Consell. Desde el gobierno valenciano consideran que las declaraciones del presidente de Aena vilipendian el aeropuerto castellonense. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha exigido una rectificación al dirigente y ha advertido que desde la Generalitat no se va a consentir que se utilicen palabras «tan graves» para hablar de la infraestructura castellonense.

El representante del Consell ha recordado que el aeródromo que depende de la Generalitat es una instalación «que está creando muchas oportunidades en la provincia de Castellón, que está creciendo y que ya hoy es un orgullo para todos los castellonenses».

Más allá de las críticas al aeródromo castellonense, en su comunicado Lucena ha arremetido duramente contra Ryanair, acusando a la aerolínea de desplegar una estrategia de comunicación basada en la «deshonestidad», la «mala educación» y el «chantaje» para conseguir beneficios económicos. El comunicado apunta que el verdadero interés de Ryanair no es el bienestar de los ciudadanos, sino «ganar más dinero, aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes españoles».