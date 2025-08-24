Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
El precio de la luz cambia este domingo. José Ramón Ladra

El precio de la luz se dispara mañana lunes con 14 horas prohibitivas

Consumo ·

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 25 de agosto en 92'30 euros/MWh

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:38

El precio de la luz ofrece este lunes 25 de agosto una pésima noticia para los consumidores. Durante 16 horas la tarifa eléctrica tendrá un coste superior a los 100 euros/Mwh, desaparecen las horas a coste 0 del domingo y el precio de la electricidad se dispara un 50% para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista, que tendrán que elegir muy bien las horas para conectar los electrodomésticos para evitar que la factura se les vaya de las manos.

En concreto, este lunes 25 de agosto el precio de la luz se sitúa en 92'30 euros/MWh, unos céntimos menos de los 62'28 euros/MWh del domingo, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del último lunes de agosto tendrá las horas más baratas entre las 12:00 y las 17:00 horas, con un tramo entre los 25 y 55 euros/mwh y la hora más económica a las 15.00, a 25'2. El tramo más caro será entre las 20:00 y las 23:00 horas, cuando el precio estará por encima de los 123 euros/MWh y alcanzará un pico a las 21 horas de 142 euros/Mwh.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 111,92 euros
01.00-02.00 107,5 euros
02.00-03.00 104,99 euros
03.00-04.00 101,12 euros
04.00-05.00 98,35 euros
05.00-06.00 104,99 euros
06.00-07.00 108,73 euros
07.00-08.00 114,32 euros
08.00-09.00 114,32 euros
09.00-10.00 108,32 euros
10.00-11.00 89,51 euros
11.00-12.00 65,01 euros
12.00-13.00 55,2 euros
13.00-14.00 35 euros
14.00-15.00 26,17 euros
15.00-16.00 25,2 euros
16.00-17.00 56,43 euros
17.00-18.00 70,1 euros
18.00-19.00 97,43 euros
19.00-20.00 114,78 euros
20.00-21.00 125,95 euros
21.00-22.00 142 euros
22.00-23.00 123,11 euros
23.00-24.00 114,68 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

Noticias relacionadas

El precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo

El precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo

El precio de la bombona de butano esta semana tras el último cambio de tarifa

El precio de la bombona de butano esta semana tras el último cambio de tarifa

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  3. 3 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  4. 4 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  5. 5 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  6. 6 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  7. 7 La presentadora Pepa Navarro rompe a llorar tras el repentino fallecimiento del periodista Javier Cid a los 46 años
  8. 8 El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»
  9. 9 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  10. 10 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la luz se dispara mañana lunes con 14 horas prohibitivas

El precio de la luz se dispara mañana lunes con 14 horas prohibitivas