Reparto de botellas de butano, en una imagen de archivo. EP

El nuevo precio de la bombona de butano esta semana tras el último cambio de tarifa

Consumo ·

A mediados del mes de julio varió el coste de la bombona de 12 kilos y no se revisará hasta septiembre

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:43

El precio de la bombona de butano de 12 kilos cambió en el mes de julio y su nueva tarifa se mantendrá estable hasta mediados de septiembre, cuando volverá a revisarse. El cambio trajo buenas noticias para los consumidores, ya que la revisión bimestral ha dejado el precio en 17,11 euros, tras una bajada del 5% publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

Hasta ahora, el precio de la bombona de 12,5 kilos era de 17,67 euros y el descenso de esta última revisión se debe a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-14,86%), que compensa con creces el incremento de los fletes (+30,59%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2010 hasta 2021 el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

Precio máximo de venta

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos, la tradicional bombona de butano, no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

