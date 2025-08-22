Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para poner el aire acondicionado
Factura de la luz junto a una bombilla. José Ramón Ladra

El precio de la luz se dispara este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para poner el aire acondicionado

Consumo ·

El coste aumenta hasta los 63,40 euros/MWh

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:08

Si hay una época del año en la que hay que estar especialmente al tanto del precio de la luz es el verano. El calor extremo provoca que el aire acondicionado y el ventilador estén enchufados durante gran parte del día, así que es normal que a final de mes el importe de la factura tienda a dispararse. Por eso es imprescindible conocer diariamente cuales son las horas más económicas para encender los electrodomésticos y evitar sobregasto en la luz a final de mes.

En concreto, este sábado 23 de agosto el precio de la luz sube hasta los 63,40 euros/MWh, lo que supone unos 9,79 euros más que el día anterior, a 53,61 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del sábado 23 de agosto, tendrá la hora más barata entre las 14:00 y las 15:00 horas, que tendrá un coste ínfimo de 0.65 euros/MWh. El tramo más caro será entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el precio alcanzará los 130,87 euros/MWh. No obstante, es interesante conocer la evolución del coste de la electricidad durante el día para saber cuáles son los mejores momentos del día para encender los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 95.33 euros
01.00-02.00 89.32 euros
02.00-03.00 80.94 euros
03.00-04.00 78.21 euros
04.00-05.00 76.06 euros
05.00-06.00 79.10 euros
06.00-07.00 84.28 euros
07.00-08.00 86.42 euros
08.00-09.00 79.15 euros
09.00-10.00 55.02 euros
10.00-11.00 15.85 euros
11.00-12.00 3.46 euros
12.00-13.00 1.82 euros
13.00-14.00 0.75 euros
14.00-15.00 0.65 euros
15.00-16.00 3.52 euros
16.00-17.00 11.99 euros
17.00-18.00 38.38 euros
18.00-19.00 64.64 euros
19.00-20.00 106.96 euros
20.00-21.00 118.85 euros
21.00-22.00 130.87 euros
22.00-23.00 111.16 euros
23.00-24.00 108.96 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Método de cálculo

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  2. 2 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  3. 3 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  4. 4

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  7. 7

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas
  8. 8 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  9. 9 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  10. 10 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la luz se dispara este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para poner el aire acondicionado

El precio de la luz se dispara este sábado con la nueva tarifa: las horas más baratas para poner el aire acondicionado