La Primitiva este sábado reparte más de 214.710 euros entre cinco jugadores y multiplica su bote
El precio de la luz cambia este domingo. José Ramón Ladra

El precio de la luz deja mañana domingo 7 horas gratis

Consumo ·

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 24 de agosto en 62'28 euros/MWh

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:52

El precio de la luz ofrece este domingo 24 de agosto un pequeño respiro a los consumidores. Durante 7 horas la tarifa eléctrica tendrá un coste 0 para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista, en un día en el que desciende ligeramente la factura eléctrica.

En concreto, este domingo 24 de agosto el precio de la luz se sitúa en 62'28 euros/MWh, unos céntimos menos de los 63,40 euros/MWh del sábado, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del domingo 23 de agosto tendrá las horas más baratas entre las 10:00 y las 17:00 horas, con cinco horas en negativo y dos a precio 0. El tramo más caro será entre las 20:00 y las 22:00 horas, cuando el precio estará por encima de los 114 euros/MWh, y no bajará de los 105 euros hasta la medianoche.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 106 euros
01.00-02.00 101,12 euros
02.00-03.00 97,52 euros
03.00-04.00 94,24 euros
04.00-05.00 93,76 euros
05.00-06.00 94 euros
06.00-07.00 94,24 euros
07.00-08.00 95,96 euros
08.00-09.00 75 euros
09.00-10.00 25 euros
10.00-11.00 0 euros
11.00-12.00 -0,05 euros
12.00-13.00 -0'6 euros
13.00-14.00 -0,6 euros
14.00-15.00 -0,5 euros
15.00-16.00 -0,1 euros
16.00-17.00 0 euros
17.00-18.00 12,93 euros
18.00-19.00 61,15 euros
19.00-20.00 98,57 euros
20.00-21.00 114,99 euros
21.00-22.00 114,32 euros
22.00-23.00 111,92 euros
23.00-24.00 105.77 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

El precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo

El precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo

El precio de la bombona de butano esta semana tras el último cambio de tarifa

El precio de la bombona de butano esta semana tras el último cambio de tarifa

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

