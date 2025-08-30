El precio de la luz se desploma este domingo para despedir agosto: las horas gratis con la nueva tarifa

El pico más alto reflejará un coste de más de 80 euros por megavatio hora

Buenas noticias para los consumidores. El precio de la luz sigue bajando de cara a este domingo 31 de agosto y coste promedio de la jornada se situará en 37'30 euros/MWh (euros el megavatio hora), según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Esto supone una caída del 29'10% respecto a lo registrado este sábado. Unos 52 euros menos. Si se compara con la misma fecha del año pasado, la diferencia es todavía más significativa. Entonces, la luz se pagaba a 115'57 euros/MWh, por lo que ahora resulta un 67'73% más barata

Pese a esta bajada, es interesante conocer el coste del precio de la luz por horas para saber en qué tramos es más barata. Esto nos permitirá ahorrar más en nuestra factura ya que sabremos cuáles son los mejores momentos del día para enchufar los electrodomésticos.

El precio más alto de este domingo se dará de madrugada entre las 00.00 y la 1.00 horas con un coste de 81'06 euros/MWh. En cambio el más barato tendrá lugar entre las 16.00 y las 17.00 horas con un módico precio de -0'98 EUR/MWh.

Por franjas horarias

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 81'06 euros 01.00-02.00 75'4 euros 02.00-03.00 70'5 euros 03.00-04.00 67 euros 04.00-05.00 70'12 euros 05.00-06.00 70'12 euros 06.00-07.00 70'12 euros 07.00-08.00 75'4 euros 08.00-09.00 45 euros 09.00-10.00 3'6 euros 10.00-11.00 0 euros 11.00-12.00 -0'01 euros 12.00-13.00 -0'08 euros 13.00-14.00 -0'95 euros 14.00-15.00 -0'6 euros 15.00-16.00 -0'62 euros 16.00-17.00 -0'98 euros 17.00-18.00 -0'27 euros 18.00-19.00 0 euros 19.00-20.00 3'52 euros 20.00-21.00 59'55 euros 21.00-22.00 77'38 euros 22.00-23.00 71'4 euros 23.00-24.00 62 euros

Método de cálculo

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

