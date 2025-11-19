El precio de la luz se deshincha este jueves y cae por debajo de los 100 euros/MWh con la nueva tarifa: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos El coste de la luz registra un descenso del 15,59% hasta situarse en los 84,55 euros/MWh

Una factura de la luz en una imagen de archivo.

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

El precio de la luz de este jueves, 20 de noviembre, reporta buenas noticias para los consumidores españoles. Tras un miércoles en el que la tarifa eléctrica situaba el precio por encima de los 100 euros de media, los usuarios de la tarifa reguladora podrán tomarse un respiro.

El mercado eléctrico registra un descenso hasta los 84,55 euros el megavatio hora, una rebaja sustancial respecto a los 100,17 euros/MWh del miércoles, lo que supone al consumidor una bajada del 15,59% respecto al día anterior, según los datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Con la Navidad a tiro de piedra, cada euro que podamos ahorrar en la factura es bienvenido. Por ello, saber cuáles son los tramos más económicos para enchufar los electrodomésticos puede suponer que de cara a la campaña navideña contemos con un presupuesto mayor de lo esperado.

A pesar de esta subida, la electricidad sigue siendo más barata que en el mismo mes del año pasado: en lo que va de noviembre, el precio medio del mercado mayorista se sitúa en 53,38 €/MWh, muy por debajo de los 105,56 €/MWh de 2024.

Precio de la luz por horas

Las horas más baratas para encender los electrodomésticos este jueves será entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando el coste marcará un precio de 34,88 euros/MWh. En general, los ciclos más asequibles se van a dar en las horas centrales del día. Mientras que el tramo más caro llegará entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 125,1 euros/MWh, respectivamente.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 83,53 euros 01.00-02.00 75,75 euros 02.00-03.00 74,18 euros 03.00-04.00 72,42 euros 04.00-05.00 72,87 euros 05.00-06.00 83,54 euros 06.00-07.00 94,70 euros 07.00-08.00 106,43 euros 08.00-09.00 117,27 euros 09.00-10.00 91,05 euros 10.00-11.00 70,09 euros 11.00-12.00 62,71 euros 12.00-13.00 56,15 euros 13.00-14.00 46,35 euros 14.00-15.00 34,88 euros 15.00-16.00 45,11 euros 16.00-17.00 77,19 euros 17.00-18.00 102,88 euros 18.00-19.00 116,58 euros 19.00-20.00 124,39 euros 20.00-21.00 125,1 euros 21.00-22.00 105,72 euros 22.00-23.00 100,96 euros 23.00-24.00 89,25 euros

El precio del 'pool' no refleja de manera exacta el coste final de la luz para quienes están bajo la tarifa regulada, ya que desde 2024 se implementó un nuevo método de cálculo del PVPC. Este sistema combina precios a medio y largo plazo para suavizar las grandes fluctuaciones, sin dejar de lado las referencias a corto plazo que incentivan el ahorro y un consumo eléctrico más eficiente.

De esta manera, la dependencia del precio del 'pool' se irá reduciendo gradualmente, dando mayor peso a los mercados de futuros. Mientras que en 2024 estos suponían un 25% de la referencia, en 2025 ya alcanzan el 40%, y a partir de 2026 se prevé que representen el 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.