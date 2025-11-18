El precio de la luz se dispara mañana miércoles con tramos por encima de los 120 euros/MWh: estas son las horas más baratas para utilizar los electrodomésticos Este 19 de noviembre el coste de la luz presenta una subida del 26,66% hasta situarse en los 100,17 euros de media el megavatio hora

Jaime Vázquez García Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 20:16 | Actualizado 20:46h. Comenta Compartir

El frío comienza a apretar y con él, la factura de la luz vuelve a subir, complicando aún más los presupuestos de los hogares. Si a esto se le añade que la Navidad está a la vuelta de la esquina, hace que cada céntimo cuente. Adaptar el consumo y buscar las franjas horarias más económicas se ha convertido en un hábito imprescindible.

El precio de la luz de este miércoles,19 de noviembre se dispara con una media de 100,17 euros el megavatio hora, bastante alejado de los 79,08 euros/MWh del martes, lo que supone al consumidor una subida del 26,66% respecto al día anterior, según los datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

A pesar de esta subida, la electricidad sigue siendo más barata que en el mismo mes del año pasado: en lo que va de noviembre, el precio medio del mercado mayorista se sitúa en 53,38 €/MWh, muy por debajo de los 105,56 €/MWh de 2024. No obstante, la reducción interanual se nota con menos fuerza que en jornadas anteriores: el 19 de noviembre de 2024, el precio medio alcanzó los 136,37 €/MWh, es decir, 33,33 euros más que la referencia de este año.

Precio de la luz por horas

Las horas más baratas para encender los electrodomésticos este miercoles serán entre las 13 y las 14 horas, cuando el coste marcará un precio de 66,99 euros/MWh. En general, los tramos más asequibles se van a dar en las horas centrales del día. Mientras que las hora más caras se darán entre las 18:00 y las 21.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 124,06 y los 129,25 euros/MWh, respectivamente.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 119,36 euros 01.00-02.00 104,93 euros 02.00-03.00 97,01 euros 03.00-04.00 96,91 euros 04.00-05.00 95,59 euros 05.00-06.00 97,96 euros 06.00-07.00 113,23 euros 07.00-08.00 114,14 euros 08.00-09.00 116,62 euros 09.00-10.00 99,45 euros 10.00-11.00 92,11 euros 11.00-12.00 74,91euros 12.00-13.00 70,96 euros 13.00-14.00 66,99 euros 14.00-15.00 69,06 euros 15.00-16.00 82,22 euros 16.00-17.00 89,6 euros 17.00-18.00 114,24 euros 18.00-19.00 120,02 euros 19.00-20.00 124,06 euros 20.00-21.00 129,25 euros 21.00-22.00 114,51 euros 22.00-23.00 104,16 euros 23.00-24.00 96,68 euros

El precio del 'pool' no refleja de manera exacta el coste final de la luz para quienes están bajo la tarifa regulada, ya que desde 2024 se implementó un nuevo método de cálculo del PVPC. Este sistema combina precios a medio y largo plazo para suavizar las grandes fluctuaciones, sin dejar de lado las referencias a corto plazo que incentivan el ahorro y un consumo eléctrico más eficiente.

De esta manera, la dependencia del precio del 'pool' se irá reduciendo gradualmente, dando mayor peso a los mercados de futuros. Mientras que en 2024 estos suponían un 25% de la referencia, en 2025 ya alcanzan el 40%, y a partir de 2026 se prevé que representen el 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Temas

Electricidad

Consumo