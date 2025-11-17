Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 17 de noviembre
El precio de la luz cambia este martes. Fotolia

El precio de la luz baja este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos

Consumo ·

La tarifa eléctrica baja el coste y se sitúa en 79,08 euros/MWh

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

El inicio de la semana trae noticias agridulces para los consumidores españoles. Y es que la tarifa eléctrica reduce su coste hasta los 79,08 euros/MWh, apenas unos céntimos respecto a los 79,21 euros/MWh de este lunes. Esto se traduce en un descenso del 0,164%, es decir, a pesar de esta bajada, el mercado eléctrico continúa establecido en unos precios prohibitivos para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista.

El coste actual de la tarifa eléctrica destaca más si cabe la importancia de conocer con detalle cuáles son los tramos más económicos que podemos utilizar para poner la lavadora o el lavavajillas. De este modo enchufaremos los electrodomésticos en los ciclos más económicos y podremos ahorrar un buen puñado de euros en la factura a final de mes.

La hora más barata del lunes tendrá lugar entre las 12.00 y las 13.00 horas con un coste de 9'06 euros. En general, los tramos más asequibles se van a dar en las horas centrales del día. Por otro lado, el pico máximo de la luz tendrá un precio de 134'42 euros y se alcanzará entre las 21.00 a 22.00 horas. Conviene evitar además el resto de tramos por encima de los 100 euros a finales de la tarde y primera hora de la mañana.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 78'99 euros
01.00-02.00 75'44 euros
02.00-03.00 71'53 euros
03.00-04.00 69'43 euros
04.00-05.00 68'71 euros
05.00-06.00 68'87 euros
06.00-07.00 90'41 euros
07.00-08.00 103'04 euros
08.00-09.00 103'50euros
09.00-10.00 76'09 euros
10.00-11.00 42'02 euros
11.00-12.00 13'95euros
12.00-13.00 9'06 euros
13.00-14.00 19'63 euros
14.00-15.00 25'65 euros
15.00-16.00 48'83 euros
16.00-17.00 82'73 euros
17.00-18.00 106'06 euros
18.00-19.00 131'68euros
19.00-20.00 133'05 euros
20.00-21.00 134'38 euros
21.00-22.00 134'42 euros
22.00-23.00 112'65 euros
23.00-24.00 97'76 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Noticias relacionadas

El precio de la gasolina esta semana tras la subida más radical en meses

El precio de la gasolina esta semana tras la subida más radical en meses

El nuevo precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo

El nuevo precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Los famosos que han estado en Cheste
  5. 5 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  8. 8 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  9. 9 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  10. 10 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la luz baja este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos

El precio de la luz baja este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos