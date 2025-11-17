El precio de la luz baja este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos
Consumo ·La tarifa eléctrica baja el coste y se sitúa en 79,08 euros/MWh
Mario Lahoz
Valencia
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:02
El inicio de la semana trae noticias agridulces para los consumidores españoles. Y es que la tarifa eléctrica reduce su coste hasta los 79,08 euros/MWh, apenas unos céntimos respecto a los 79,21 euros/MWh de este lunes. Esto se traduce en un descenso del 0,164%, es decir, a pesar de esta bajada, el mercado eléctrico continúa establecido en unos precios prohibitivos para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista.
El coste actual de la tarifa eléctrica destaca más si cabe la importancia de conocer con detalle cuáles son los tramos más económicos que podemos utilizar para poner la lavadora o el lavavajillas. De este modo enchufaremos los electrodomésticos en los ciclos más económicos y podremos ahorrar un buen puñado de euros en la factura a final de mes.
La hora más barata del lunes tendrá lugar entre las 12.00 y las 13.00 horas con un coste de 9'06 euros. En general, los tramos más asequibles se van a dar en las horas centrales del día. Por otro lado, el pico máximo de la luz tendrá un precio de 134'42 euros y se alcanzará entre las 21.00 a 22.00 horas. Conviene evitar además el resto de tramos por encima de los 100 euros a finales de la tarde y primera hora de la mañana.
Precio de la luz por horas
|Tramo horario
|Euros/MWh
|00.00-01.00
|78'99 euros
|01.00-02.00
|75'44 euros
|02.00-03.00
|71'53 euros
|03.00-04.00
|69'43 euros
|04.00-05.00
|68'71 euros
|05.00-06.00
|68'87 euros
|06.00-07.00
|90'41 euros
|07.00-08.00
|103'04 euros
|08.00-09.00
|103'50euros
|09.00-10.00
|76'09 euros
|10.00-11.00
|42'02 euros
|11.00-12.00
|13'95euros
|12.00-13.00
|9'06 euros
|13.00-14.00
|19'63 euros
|14.00-15.00
|25'65 euros
|15.00-16.00
|48'83 euros
|16.00-17.00
|82'73 euros
|17.00-18.00
|106'06 euros
|18.00-19.00
|131'68euros
|19.00-20.00
|133'05 euros
|20.00-21.00
|134'38 euros
|21.00-22.00
|134'42 euros
|22.00-23.00
|112'65 euros
|23.00-24.00
|97'76 euros
El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.
De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.
Ahorro
Consejos para ahorrar en la factura de la luz
Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:
Electrodomésticos
Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:
- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.
- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.
- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.
Agua caliente
Sería recomendable que siempre:
- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.
- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.
Iluminación
Es recomendable:
- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.
- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.