El precio de la luz de mañana domingo regala 4 horas gratis por la lluvia y el viento: las mejores horas para poner los electrodomésticos

El precio de la luz cambia este domingo. Efe

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 16 de noviembre en 34'14 euros/MWh

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:00

El precio de la luz del domingo 16 de noviembre continúa aprovechándose de la borrasca Claudia, que durante varios días ha cruzado la península dejando fuertes rachas de viento y precipitaciones abundantes. El mayor peso de las renovables y las hidráulicas en la factura provoca que el precio de la luz se mantenga en precios bajos durante todo el fin de semana y se sitúe entorno a los 35 euros/MWh de media, con un máximo de menos de 100.

La tarifa eléctrica para los clientes del mercado regulado permite disfrutar este domingo de cuatro horas a coste 0 y varias por debajo de los 5 euros/MWh, con un tramo amplio a menos de 25 euros y máximos por la noche que se elevan con respecto a los días anteriores, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

En concreto, este domingo 16 de noviembre el precio medio de la luz se sitúa en 34'14 euros/MWh, frente a los 31'46 euros/MWh del sábado. Las horas más baratas se encuentran entre las 12:00 y las 16:00 horas de la madrugada, con un mínimo entre 0'1 y 0'25 euros, mientras que el tramo más caro está entre las 20:00 y las 22:00 horas, con un pico de 96'13 euros/MWh a las 9 de la noche.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 35,32 euros
01.00-02.00 29,46 euros
02.00-03.00 25,77 euros
03.00-04.00 23,58 euros
04.00-05.00 22,95 euros
05.00-06.00 23,08 euros
06.00-07.00 24,09 euros
07.00-08.00 31,08 euros
08.00-09.00 22,97 euros
09.00-10.00 15,83 euros
10.00-11.00 3,03 euros
11.00-12.00 0,25 euros
12.00-13.00 0 euros
13.00-14.00 0,01 euros
14.00-15.00 0,25 euros
15.00-16.00 3,64 euros
16.00-17.00 20,07 euros
17.00-18.00 52,24 euros
18.00-19.00 72,61 euros
19.00-20.00 82,44 euros
20.00-21.00 91,59 euros
21.00-22.00 96,13 euros
22.00-23.00 78,33 euros
23.00-24.00 64,64 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

