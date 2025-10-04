El precio del butano para esta semana de octubre

A. Pedroche Sábado, 4 de octubre 2025, 08:26 Comenta Compartir

Nos encontramos metidos de lleno en el mes de octubre. Las temperaturas continuan siendo agradables en gran parte del país. Sin embargo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se aproxima un chorro polar que puede suponer un cambio de temperaturas durante los próximos días. Comienza esa época del año en la que en varios hogares del país comienzan a encender la calefacción. De nuevo, la bombona de butano se convierte en un indispensable. Pese a que lleva con nosotros toda la vida, este elemento ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Debido a la inflación, las nuevas generaciones lo ven como una solución económica y accesible. Por ello, su precio es importante para la economía doméstica. El coste de este producto está regulado y se actualiza de manera bimestral.

La última actualización entró en vigor el martes 16 de septiembre. Desde esa fecha, la bombona tradicional de 12,5 kilos ha pasado a costar 16,27 euros, frente a los 17,11 euros que costaba desde el pasado mes de julio, lo que supone una bajada del 5 % respecto al precio anterior. El coste de la bombona de butano no se volverá a actualizar hasta mediados de noviembre

El descenso de la última revisión se debe a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-1,6%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+2,3%) que compensa el incremento de los fletes (+14,9%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

¿Cómo se calcula el precio del butano?

La revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

Temas

Gas