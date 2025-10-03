Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat

A. Pedroche Viernes, 3 de octubre 2025, 16:55 Comenta Compartir

Durante esta semana los valencianos han mirado mucho al cielo. El pasado domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció la llegada de fuertes precipitaciones a la Comunitat que podían provocar desbordamientos en ríos y barrancos. El organismo activó la alerta roja para el lunes 29 de septiembre. Justo el día que se cumplían once meses de la dana. Las clases se cancelaron en decenas de municipios. Llovió con mucha fuerza en localidades como Cullera. El martes la alerta continuaba activa, pero pasó a naranja. Continuaron las precipitaciones, pero no con tanta fuerza. El miércoles ya se produjeron los últimos coletazos.

El resto de esta semana hemos tenido días apacibles. Sin fenómenos meteorológicos destacados. Sin embargo, a España llegará un chorro polar que también afectará a la Comunitat Valenciana. Este fenómeno, según Meteored, es n canal de vientos muy fuertes en forma de tubo que discurre a unos 9-16 km sobre la superficie terrestre. Lo podemos ver como un río donde el aire discurre a velocidades de 100-250 km/h, con longitudes de miles de kilómetros, pero sólo unos pocos de ancho.

Este chorro polar en latitudes más elevadas favorecerá la instalación de un patrón de NAO+ (Oscilación del Atlántico Norte, por sus siglas en inglés), lo que supone que las borrascas circulen por latitudes altas, más cerca de los países nórdicos que de la Península. Pese a que hará que las temperaturas suban a partir de este viernes, durante el fin de semana se notará un poco los efectos indirectos de la borrasca Amy. Esto hará que el tiempo cambie. Incluida la Comunitat Valenciana.

De cara a este sábado, 4 de octubre, la situación será similar. El cielo estará despejado. Las temperaturas ascenderán de manera generalizada. Máximas de 28 grados en Valencia y mínimas de 17. El viento será flojo de componente oeste, tendiendo a sureste en el litoral por la tarde.

Para el domingo, 5 de octubre, Aemet pronostica un descenso generalizado de las temperaturas en nuestro territorio. Especialmente en el tercio norte. También existe la posibilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón la primera mitad del día. El cielo se irá encapotando durante la tarde. El organimo no descarta chubascos en Valencia y Alicante.

El lunes, 6 de octubre, el cielo estará nuboso desde primera hora de la mañana en las provincias de Valencia y Alicante. La excepción será Castellón. Estas nubes provocarán precipitaciones débiles que tenderán a remitir a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y con cambios ligeros en el sur. Las máximas en descenso, excepto un ascenso en el interior norte de Castellón. El viento será flojo del noroeste en el norte de Castellón y de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo a sureste en las horas centrales.