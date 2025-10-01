Las localidades donde más está lloviendo hoy miércoles en la Comunitat: hasta 57 l/m2 tras el fin de los avisos de Aemet
El litoral norte de Alicante recoge las últimas lluvias del temporal en Valencia, Alicante y Castellón
Valencia
Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:55
El temporal de lluvias que ha recorrido la Comunitat Valenciana a finales de septiembre ha dejado casi cientos de litros por metro cuadrado en la Comunitat Valenciana y el último coletazo, una vez finalizados todos los avisos meteorológicos de Aemet y las alertas de otros organismos, ha seguido dejando este miércoles 1 de octubre precipitaciones considerables en algunas localidades, en especial durante la madrugada.
Las lluvias se han registrado con mayor intensidad enel litoral norte de Alicante, donde se han recogido más de 50 l/m2 en municipios como Dénia y muy similares en Xàbia.
Así, según los datos de la red de medidores de Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología) en la capital de la comarca de La Marina Alta se han registrado este miércoles 57'2 l/m2 hasta las 10.30 de la mañana y 48,2 en algunas zonas de Xàbia. Menores registros han tenido Teulada (15'6), l′Atzúbia (15,2) o Pego (14,7).
En la provincia de Valencia las lluvias han sido testimoniales, con 5 litros/m2 en Oliva o 2 en La Albufera.
Estos son los municipios donde más ha llovido este miércoles, según Avamet:
Dénia Joan Chabàs 57,2
Xàbia Freginal 48,2
Xàbia por t32,8
Xàbia Fontanella 27,3
Dénia Montgó/Corral de Calafat 25,6
Dénia la Xara 25,0
Xàbia Lluca/Rafalet 24,2
Xàbia Tossal Gros 23,6
Xàbia Heliport - Bevenguts 19,0
Xàbia Tossals/Carrasquetes 18,6
Xàbia Centre Històric 18,2
Xàbia Cansalades 17,7
Teulada Xurra 15,6
l′Atzúbia 15,2
Pego Sant Jaume 14,7
Xàbia la Plana 14,4
Xàbia Montgó/Toscamar 14,2
Pego Musical 14,0
Xàbia Barranqueres 13,8
el Poble Nou de Benitatxell 13,5
Pego centre 13,2
Pedreguer Patronat 12,6
Xàbia Club de Golf 12,6
Xàbia les Valls 12,3
Pedreguer 12,0
Xàbia platja de l′Arenal 11,2
la Vall de Laguar Benimaurell 9,6
Ondara 9,4
Pego Corral de Rata 9,4
la Vall d′Ebo Refugi La Figuereta 9,2
Pego Ambra 9,1
Pego les Verdales 8,9
Teulada el Pla 8,9
Tàrbena Picassàries 8,6
Fageca 8,4
Xàbia Alt de la Granadella 8,4
Sagra la Costera de la Bolata 8,4
Xàbia Urb. Balcón al Mar 8,2
Benigembla Ajuntament 8,0
la Vall d′Ebo 8,0
Teulada Sant Jaume 7,4
Benigembla Font Nova 7,2
Orbala Plana 5,8
Benissa Ajuntament 5,6
Parcent els Plans 5,4
Oliva Carretera de Pego 5,2
Gata de Gorgos CEIP Santíssim Crist 5,2
Parcent Font del Llavador 5,1
Orba 4,8
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.