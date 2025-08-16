El nuevo precio de la bombona de butano esta semana tras la última modificación

J.Zarco Valencia Sábado, 16 de agosto 2025, 08:05 Comenta Compartir

El pasado 15 de julio el Ministerio para la Transición Ecológica publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nuevo precio de la bombona de butano con buenas noticias para los consumidores. El coste de uno de los productos más tradicionales en los hogares de España se rebajó un 5% y se colocó en los 17,11 euros.

Hasta ese momento el precio de la bombona de butano de 12,5 kilos era de 17,67 euros. Esta modificación se debe a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-14,86%), compensando con creces con el incremento de los fletes (+30,59%), según informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según la normativa implantada por el Gobierno de España en 2023, el coste de este producto se revisa de manera bimestral con un límite máximo de subida o bajada del 5%. La revisión afecta a los precios máximos de venta de los gases licuados del petróleo envasados, con cargas entre 8 y 20 kilogramos, tal y como se recoge en la Orden TED/211/2025.

Esta modificación bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Para calcular el precio de la bombona de butano hay que consultar el precio máximo publicado en el BOE y se multiplica por los 12,5 kilogramos que pesa la bombona. La próxima revisión tendrá lugar el 16 de septiembre de 2025, cuando se publicará en el Boletín Oficial del Estado el nuevo precio.