El precio del butano para la segunda semana de agosto tras la última actualización

El coste de este producto está regulado y se revisa de manera bimestral

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:51

El precio de la bombona de butano se actualizó el pasado mes de julio con buenas noticias para los consumidores que tienen en sus hogares uno de los productos imperecederos más conocidos de la historia. La última actualización se produjo el pasado mes de julio y el coste de la bombona de butano se redujo un 5%; situándose en los 17,11 euros, según publicó el Ministerio para la Transición Ecológica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Hasta entonces, el precio de la bombona de 12,5 kilos era de 17,67 euros y el descenso de esta última revisión se debe a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-14,86%), que compensa con creces el incremento de los fletes (+30,59%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El valor del precio máximo de venta de la bombona de butano no está liberalizado y, por ello, se revisa cada dos meses el tercer martes del mes, por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. La próxima revisión se llevará a cabo en septiembre.

Esta evaluación bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2010 hasta 2021 el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

