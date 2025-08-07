El precio de la gasolina se desinfla antes del puente de agosto y el diésel ya se vende a 92 céntimos con la nueva tarifa

Los carburantes cambian de tendencia tras tres semanas consecutivas de subida y desde este jueves 7 de agosto múltiples gasolineras bajan de la barrera del euro

El precio de la gasolina y el diésel trae buenas noticias a los conductores españoles a las puertas de uno de los puentes más esperados del año como el del 15 de agosto. El coste de los carburantes experimenta un cambio de tendencia después de tres semanas de repuntes consecutivos y registra un abaratamiento del 0,2% respecto a la semana pasada. Una dinámica que parece ir a la contra de otros productos como el aceite de oliva, que precisamente este lunes sufrió un ligero repunte para disgusto de los consumidores que disfrutan de la tan ansiada garrafa de AOVE.

Retomando el ámbito de los combustibles, el precio de los carburantes se ha abaratado esta semana un 0,2% con respecto a la semana anterior y llenar el depósito de combustible es hasta 6,4 euros más barato que hace un año en pleno agosto. Concretamente, el precio medio del litro de gasolina, que prácticamente se había mantenido estable en las últimas tres semanas, ha bajado también un 0,2% con respecto a la pasada semana, hasta los 1,486 euros.

Por su parte, el precio medio del litro de diésel ha caído esta semana un 0,2% frente a hace siete días, después de alcanzar máximos desde principios de abril, situándose en los 1,432 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press. De hecho, dependiendo del lugar donde repostar un conductor puede ahorrarse hasta 50 céntimos por litro. Precisamente en el municipio canario de Arinaga, Plenergy vende el gasóleo a 92 céntimos, siendo la más barata este jueves, según datos del geoportalgasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, una plataforma en la que se registran los precios en tiempo real de las estaciones de servicio en España.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Este comportamiento en los precios de los carburantes se produce en pleno mes de agosto, el más importante en cuanto a movimientos de vehículos del verano 2025 y en el que está previsto que se realicen más de 52,871 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

Con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 el precio de la gasolina acumula un abaratamiento del 2,55%, mientras que el del diésel es del 0,76%.

Cuánto cuesta llenar el depósito en agosto de 2025

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 78,76 euros, unos 2,31 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a casi 81,07 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,73 euros, unos 6,43 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 88,16 euros.

Precio en España respecto a la Unión Europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,623 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,673 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,553 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,581 euros.

La evolución de los carburantes desde la guerra de Ucrania

El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Asimismo, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 127 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.