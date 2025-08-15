Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto) Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

Iberdrola ha anunciado nuevos cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otras 20 localidades de la provincia para esta semana. Se realizarán esta semana del 16 al 22 de agosto. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

Un período en el que precisamente la Comunitat continúa inmersa en una ola de calor que va camino de convertirse en una de las más longevas de la historia. Todo ello, a la espera de vivir los «días más cálidos del año», tal y como ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su última previsión. De ahí que la población esté preocupada por conocer cuándo podría verse privada de luz y, por lo tanto, del aire acondicionado y la nevera.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Valencia, Alaquas, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Almussafes, Beniparrell, Bétera, Buñol, Castellar Oliveral, Catarroja, Genoves Godella, Alcudia, Masia del Juez, Torrent, Millares, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Ribarroja de Turia, entre otros.

En este sentido, Iberdrola informará con una antelación de 24 horas del inicio del corte de suministro a través de carteles que indiquen las horas previstas de inicio y fin del corte de suministro en los portales afectados por el mismo.

La empresa advierte que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.

VALENCIA 18/08/2025 08:15 10:15

Av Ausias March: 40, 42, 44

VALENCIA 19/08/2025 08:15 10:00

Cl Duque De Gaeta: 10, 12, 14, 16, 18, 20

Cl Floresta: 17

Cl Pintor Nicolau: 2

VALENCIA 20/08/2025 08:00 08:15

Av Peris Y Valero: 59, 61, 63, 73, 77

Cl Cuba: 73, 75, 77, 79

Cl Sueca: 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79

VALENCIA 20/08/2025 14:45 15:00

Av Peris Y Valero: 59, 61, 63, 73, 77

Cl Cuba: 73, 75, 77, 79

Cl Sueca: 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Estos son todos los cortes de luz que se producirán en Valencia, Alaquas, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Almussafes, Beniparrell, Bétera, Buñol, Castellar Oliveral, Catarroja, Genoves Godella, Alcudia, Masia del Juez, Torrent, Millares, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Ribarroja de Turia, entre otros.

