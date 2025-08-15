Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube este sábado en plena ola de calor: la hora más barata para enchufar los electrodomésticos
El precio de la luz sube este sábado. Colpisa

El precio de la luz sube este sábado en plena ola de calor: la hora más barata para enchufar los electrodomésticos

El coste se sitúa en los 74,10 euros el megavatio hora

J.Zarco

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:54

Después de un viernes en el que el precio de la luz ha descendido un 28,3%, este sábado cambia la tendencia y sube un 6,97% hasta los 74,10 euros el megavatio hora, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía. Todo ello en plena ola de calor en España, en la que muchas personas harán uso del aire acondicionado.

Aquellos que quieran ahorrar unos euros en la factura pueden fijarse en cuáles son las horas más baratas y caras para enchufar los electrodomésticos En este caso, el tramo central del día es el más económico.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del sábado 16 de agosto, tendrá la hora más barata de 12.00 a 15.00 horas con un valor de 0,65 euros/MWh. Mientras que el momento más caro será de 22.00 a 23.00 horas con un precio de 137 euros/MWh. No obstante, es interesante conocer la evolución del coste de la electricidad durante el día para saber cuáles son los mejores momentos del día para encender los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 118,82 euros
01.00-02.00 114,32 euros
02.00-03.00 109,69 euros
03.00-04.00 105 euros
04.00-05.00 104,28 euros
05.00-06.00 105,35 euros
06.00-07.00 108,43 euros
07.00-08.00 111,19 euros
08.00-09.00 103,67 euros
09.00-10.00 60,93 euros
10.00-11.00 26,28 euros
11.00-12.00 3,8 euros
12.00-13.00 0,65 euros
13.00-14.00 0,65 euros
14.00-15.00 0,66 euros
15.00-16.00 1,1 euros
16.00-17.00 3,6 euros
17.00-18.00 21,52 euros
18.00-19.00 68,8 euros
19.00-20.00 100 euros
20.00-21.00 111,05 euros
21.00-22.00 144 euros
22.00-23.00 137 euros
23.00-24.00 117,65 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Método de cálculo

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  3. 3 La Real Sociedad inscribe a Guedes para Mestalla y deja sin hueco a Sadiq
  4. 4 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  5. 5 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  6. 6 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  7. 7

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  8. 8 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  9. 9 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  10. 10 Un funcionario revela la mejor fecha para solicitar la jubilación anticipada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la luz sube este sábado en plena ola de calor: la hora más barata para enchufar los electrodomésticos

El precio de la luz sube este sábado en plena ola de calor: la hora más barata para enchufar los electrodomésticos