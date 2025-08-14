El precio de la luz se desploma este viernes 15 de agosto con la nueva tarifa: las tres horas gratuitas para poner la lavadora El coste energético por horas se queda en un promedio de 69,27 euros/MWh

El precio de la luz de este viernes mantiene la tendencia y baja por segunda jornada consecutiva hasta un promedio de 69,27 euros/MWh, lo que supone un descenso del 28,3% respecto al pasado jueves. Además, esto se traduce en un ahorro extra de 27 euros para los clientes de tarifa regulada si se compara con el coste de la jornada anterior.

No obstante, mal harían los consumidores en confiarse a la hora de conectar los aparatos electrónicos de la casa si quieren ahorrar unos céntimos en la factura de la luz a final de mes, puesto que varias franjas horarias superan la temida barrera de los 100 euros/MWh. La buena noticia es que vuelven las horas a 0 euros.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El precio de la luz del viernes, 15 de agosto, tendrá la hora más barata de 13.00 a 15.00 horas con un valor de 0 euros/MWh. Mientras que el momento más caro será de 21.00 a 22.00 horas con un precio de 144,75 euros/MWh. No obstante, es interesante conocer la evolución del coste de la electricidad durante el día para saber cuáles son los mejores momentos del día para encender los electrodomésticos.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 69,27 euros 01.00-02.00 105,3 euros 02.00-03.00 99,9 euros 03.00-04.00 96,22 euros 04.00-05.00 93,66 euros 05.00-06.00 91,16 euros 06.00-07.00 98,5 euros 07.00-08.00 97,52 euros 08.00-09.00 71,89 euros 09.00-10.00 43,97 euros 10.00-11.00 6 euros 11.00-12.00 3 euros 12.00-13.00 0,08 euros 13.00-14.00 0 euros 14.00-15.00 0 euros 15.00-16.00 1,72 euros 16.00-17.00 23,53 euros 17.00-18.00 33,23 euros 18.00-19.00 61,12 euros 19.00-20.00 100,82 euros 20.00-21.00 111,39 euros 21.00-22.00 144,75 euros 22.00-23.00 142 euros 23.00-24.00 117,63 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representaron el 25% en 2024, el 40% en este 2025 y llegarán al 55% a partir de 2026.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

