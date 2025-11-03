La Seguridad Social confirma que recortará la pensión de jubilación a estos trabajadores La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que se aplicarán coeficientes reductores en ciertos supuestos

La jubilación es uno de los momentos más esperados para cualquier trabajador, un merecido descanso después de décadas en el mercado laboral para disfrutar del tiempo libre y decir adiós a las preocupaciones del ámbito profesional. No obstante, cuando se acerca el momento suelen aparecer preocupaciones como a qué edad es mejor jubilarse o qué pensión se te quedará finalmente.

Además, con el contexto de inflación por el que pasa España, las pensiones no es que den para grandes lujos y a los jubilados no les queda otra que revisar bien qué añaden a la cesta de la compra o a qué hora ponen los electrodomésticos para ahorrar en la factura de la luz. A pesar de que con la revalorización de las pensiones se busca mitigar los efectos de esa subida de precios, en algunos casos sigue siendo difícil llegar a fin de mes y hay quien opta por alargar al máximo la jubilación para aumentar sus ingresos.

También hay quien prefiere todo lo contrario, jubilarse en cuanto sea posible a pesar de que no vaya a recibir una gran paga. Sin embargo, los pensionistas que decidan retirarse de forma anticipada, con 40 años o más cotizados a lo largo de su vida laboral, tendrán que hacer frente a más recortes, según ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La ministra descartaba este miércoles emprender la reforma legal que pide Podemos para eliminar los coeficientes reductores de jubilación a las personas que, antes de su edad ordinaria de jubilación, ya cuenten con más de 40 años cotizados y así no penalizarles en la pensión que les corresponde recibir.

La formación 'morada' ha dirigido una interpelación urgente a la ministra para conocer su posición sobre este asunto. Según Podemos, en la actualidad las personas que tienen cotizados más de 40 años pero no han llegado a la edad ordinaria de jubilación tienen que acogerse a coeficientes reductores que reducen la cantidad de su pensión. La diputada de Podemos Martina Velarde ha aseverado desde la tribuna que esto es una «discriminación» y que esos coeficientes reductores son «injustos» porque avocan a los pensionistas a un «castigo de por vida» en forma de menos dinero. Estos recortes varían según la cotización previa de los trabajadores y del periodo de adelanto: cuanto más tiempo cotizado y menos adelanto, menos recortes y viceversa.

Velarde ha recordado que en mayo de 2024 Podemos registró en el Congreso con representantes de la Asociación de Jubilación Anticipada Sin Penalizar (ASJUBI) una proposición de ley para eliminar los coeficientes reductores, por lo que ha emplazado a la ministra y al PSOE a tramitarla. Sin embargo, la ministra ha replicado que la normativa vigente y en concreto la reforma del sistema de pensiones que se viene realizando desde la pasada legislatura ya contempla las medidas suficientes al respecto.

Complemento para la jubilación anticipada

Saiz ha apostillado que en el decreto de 2021 para fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones se incluyó un complemento económico para las personas que hubiesen accedido a la jubilación de forma anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021 en determinados supuestos de largo periodo de cotización y, en su caso, baja cuantía.

Para acceder a ese complemento, la persona beneficiaria tenía que acreditar al menos 45 años y seis meses de cotización, o bien, si la cuantía de su pensión es inferior a 900 euros el 1 de enero de 2022, al menos 40 años de cotización. La ministra ha dicho que hasta la fecha se han reconocido 104.000 complementos.