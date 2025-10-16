Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Personas jubiladas en un banco. O. Chamorro

Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026

Se revalorizarán en torno a un 2,6% en enero, el menor alza desde 2022, lo que supondrá un extra de 550 euros de media para los jubilados

Lucía Palacios
Edurne Martínez

Lucía Palacios y Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:30

Los pensionistas tendrán otra importante subida de sus nóminas a partir de enero, aunque algo más moderada que los ejercicios precedentes. Aunque faltan aún dos ... meses para cerrar el dato definitivo, se elevarán con carácter general en torno a un 2,6%, unos 35 euros más al mes de media, según los cálculos realizadas por este periódico en función de las previsiones que maneja la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Se trata del menor repunte desde 2022, dos décimas inferior al de este año y una tercera parte del 8,5% que se revalorizaron en 2023.

