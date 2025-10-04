La Seguridad Social está concediendo la incapacidad permanente con el 100% de la pensión en estos casos de fatiga crónica Se trata de una enfermedad que puede llegar a limitar de forma absoluta a un trabajador

Mar Georga Sábado, 4 de octubre 2025, 01:08 Comenta Compartir

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el organismo público responsable de gestionar y reconocer el derecho de un trabajador a recibir una pensión de incapacidad permanente. En cuanto a la lista de enfermedades que garantizan el acceso a esta prestación contributiva, no existe ninguna. Esto se debe a que los efectos y las limitaciones que produzcan unas dolencias en un trabajador pueden ser muy diferentes a las que generen en otras personas.

En tal caso, lo más sensato es ceñirse a los antecedentes y a la experiencia, prestando especial atención a las resoluciones que se han expresado con anterioridad en cuanto al síndrome de fatiga crónica se refiere. En la actualidad, es posible conseguir una pensión de incapacidad permanente con hasta el 100% de la pensión, pero para ello es necesario acreditar una limitación laboral y cotidiana considerable.

Por norma general, el trabajador deberá acreditar haber estado bajo seguimiento médico por parte de un reumatólogo durante dos años como mínimo. Asimismo, deberá demostrar ante un tribunal médico (Equipo de Valoración de Incapacidades) que se ha sometido a un tratamiento médico -ya sea psíquico, físico, de medicación o de terapia conductual- pero que no se ha logrado obtener una mejoría. El síndrome de fatiga crónica (SFC) es una enfermedad que puede presentar síntomas como cansancio muy intenso que no mejora con el descanso, dolor muscular y articular, y dolor de cabeza.

De este modo, si el paciente presenta una fatiga crónica de grado II o III -es decir, que afecta a la vida laboral y cotidiana en un 50% y 70%, respectivamente- podrá obtener la incapacidad total. En este caso, la pensión oscila entre el 55% y el 75% del sueldo, dependiendo de la profesión y otras circunstancias. En el caso de que el trabajador presente una fatiga crónica extrema de grado III o IV, que ocurre en aquellos casos en los que se precisa de la ayuda de otras personas para la realización de las actividades personales básicas, podrá obtener la pensión por incapacidad permanente absoluta. En cuyo caso, la cuantía corresponde al 100% del sueldo.