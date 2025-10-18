La justicia obliga a un jubilado a devolver 10.027,66 euros a la Seguridad Social tras cobrar la pensión mientras estaba dado de alta como autónomo El tribunal explica que obtener la prestación completa de jubilación es incompatible con estar dado de alta en el RETA

Mario Lahoz Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 00:49

Un jubilado tendrá que devolver 10.027 euros de su prestación de jubilación a la Seguridad Social después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmara que se trataba de cobros indebidos al haber recibido la pensión completa mientras permanecía dado de alta en el RETA.

Según la sentencia, Belarmino decidió jubilarse a través del Regimen General pero, años después «se dio de alta en el regimen especial de autónomos comunicando a la Seguridad Social el inicio de la actividad RETA.

Dada esta situación, la Seguridad Social se dio cuenta de la incompatibilidad y envió una carta de resolución en la que expresaba que «suspende la pensión y declara la procedencia del reintegro de las cantidades indebidamente por importe de 9.465,15 euros».

Al parecer, este pensionista no recibió la notificación, ya que su domicilio constaba como «desconocido». Meses después, Belarmino intentó regularizar su situación, indicando que queria acogerse a la modalidad de jubilación activa, que permite compatibilizar trabajo y pensión a partes iguales.

El organismo explicó que la cuantía recibida en los meses anteriores a la solicitud era un cobro indebido al recibir la prestación completa sin solicitar ninguna de las modalidades que lo permiten.

Ante esta situación, el jubilado procedió a interponer una reclamación administrativa que fue denegada, alegando que nunca había trabajado realmente y que la Administración debería haber gestionado su baja en el RETA.

FInalmente, el caso acabó en el TSJ. La sala dio la razón al INSS, por lo que el pensionista incurrió en una incompatibilidad al mantenerse de alta como autónomo mientars cobraba el 100% de la pensión.