Alfonso Muñoz, sobre la jubilación anticipada: «Si te jubilas un año antes solo cobrarías 122 euros menos» La revalorización anual de las pensiones puede reducir notablemente la pérdida de pensión provocada por prejubilarse

Mar Georga Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:41

La jubilación anticipada se presenta como una alternativa para aquellos que desean retirarse antes de la edad legal ordinaria, fijada en 66 años y 8 meses. Con el objetivo de resolver dudas, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, con amplia experiencia, trata de manera recurrente este temática en su canal de YouTube.

En esta ocasión, el experto ha querido exponer el caso real de un trabajador que podría prejubilarse el 1 de enero de 2026 con una pensión de 2.165 euros mensuales. Según Alfonso Muñoz, gracias a las revalorizaciones anuales, adelantar un año la jubilación podría resultar más rentable de lo que parece.

Muñoz detalla que, en este caso, la diferencia entre jubilarse un año antes o esperar a la edad ordinaria sería de solo 122 euros al mes. El motivo está en la subida automática de las pensiones cada 1 de enero, que para 2026 se estima en torno al 2,6%. Esto explicaría por qué, dependiendo del día exacto en que se tramite, la cuantía puede variar notablemente.

El caso práctico: la diferencia entre jubilarse en 2025 o en 2026

El trabajador analizado por el experto ha cotizado 44 años y 9 meses y cumple la edad de jubilación ordinaria en diciembre de 2026. Si espera a esa fecha, su pensión quedaría en 2.287 euros mensuales. Sin embargo, si decide retirarse el 1 de enero de 2026, su paga tras la revalorización sería de 2.165 euros, apenas 122 euros menos que la ordinaria.

Muñoz alerta de que jubilarse unos días antes puede salir mucho peor. Si el retiro se produce el 24 de diciembre de 2025, antes de la revalorización anual, la pensión quedaría en 2.110 euros. Por eso insiste en que es fundamental analizar la fecha exacta: un solo día puede marcar diferencias de más de 50 euros mensuales de por vida.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada en España

La legislación española solo permite acogerse a la jubilación anticipada voluntaria hasta dos años antes de la edad legal. Actualmente, eso implica haber cumplido 64 años y 8 meses, salvo en profesiones consideradas especialmente peligrosas, que cuentan con coeficientes reductores.

Además, es imprescindible haber cotizado al menos 35 años, con un mínimo de dos años dentro de los quince anteriores al retiro. Tampoco se puede acceder a la jubilación anticipada mientras se esté cobrando la prestación por desempleo completa, y la decisión debe ser siempre voluntaria, tanto para trabajadores por cuenta ajena como para autónomos.

Analizar caso por caso: la recomendación del experto

Alfonso Muñoz insiste en que no existe una mejor fecha universal para prejubilarse. Las diferencias en las bases de cotización, los coeficientes reductores y la revalorización anual de las pensiones hacen que sea necesario estudiar cada caso de manera individual. En algunos perfiles, jubilarse un año antes apenas supone una pérdida y, en otros, esperar puede ser clave para asegurar una cuantía más alta.