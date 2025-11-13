Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos
Dos jubilados pensionistas. Carlos Espeso

Alfonso Muñoz, sobre la jubilación anticipada: «Si te jubilas un año antes solo cobrarías 122 euros menos»

La revalorización anual de las pensiones puede reducir notablemente la pérdida de pensión provocada por prejubilarse

Mar Georga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

La jubilación anticipada se presenta como una alternativa para aquellos que desean retirarse antes de la edad legal ordinaria, fijada en 66 años y 8 meses. Con el objetivo de resolver dudas, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, con amplia experiencia, trata de manera recurrente este temática en su canal de YouTube.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

En esta ocasión, el experto ha querido exponer el caso real de un trabajador que podría prejubilarse el 1 de enero de 2026 con una pensión de 2.165 euros mensuales. Según Alfonso Muñoz, gracias a las revalorizaciones anuales, adelantar un año la jubilación podría resultar más rentable de lo que parece.

Muñoz detalla que, en este caso, la diferencia entre jubilarse un año antes o esperar a la edad ordinaria sería de solo 122 euros al mes. El motivo está en la subida automática de las pensiones cada 1 de enero, que para 2026 se estima en torno al 2,6%. Esto explicaría por qué, dependiendo del día exacto en que se tramite, la cuantía puede variar notablemente.

El caso práctico: la diferencia entre jubilarse en 2025 o en 2026

El trabajador analizado por el experto ha cotizado 44 años y 9 meses y cumple la edad de jubilación ordinaria en diciembre de 2026. Si espera a esa fecha, su pensión quedaría en 2.287 euros mensuales. Sin embargo, si decide retirarse el 1 de enero de 2026, su paga tras la revalorización sería de 2.165 euros, apenas 122 euros menos que la ordinaria.

Noticias relacionadas

Los trabajadores que se pueden jubilar a los 60 años con el 100% de la pensión gracias a una ley en extinción

Los trabajadores que se pueden jubilar a los 60 años con el 100% de la pensión gracias a una ley en extinción

Los jubilados que cobran 2.909 euros de pensión cada mes

Los jubilados que cobran 2.909 euros de pensión cada mes

La brecha de género peina canas: cuánto cobra de menos una mujer en su pensión

La brecha de género peina canas: cuánto cobra de menos una mujer en su pensión

Muñoz alerta de que jubilarse unos días antes puede salir mucho peor. Si el retiro se produce el 24 de diciembre de 2025, antes de la revalorización anual, la pensión quedaría en 2.110 euros. Por eso insiste en que es fundamental analizar la fecha exacta: un solo día puede marcar diferencias de más de 50 euros mensuales de por vida.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada en España

La legislación española solo permite acogerse a la jubilación anticipada voluntaria hasta dos años antes de la edad legal. Actualmente, eso implica haber cumplido 64 años y 8 meses, salvo en profesiones consideradas especialmente peligrosas, que cuentan con coeficientes reductores.

Además, es imprescindible haber cotizado al menos 35 años, con un mínimo de dos años dentro de los quince anteriores al retiro. Tampoco se puede acceder a la jubilación anticipada mientras se esté cobrando la prestación por desempleo completa, y la decisión debe ser siempre voluntaria, tanto para trabajadores por cuenta ajena como para autónomos.

Analizar caso por caso: la recomendación del experto

Alfonso Muñoz insiste en que no existe una mejor fecha universal para prejubilarse. Las diferencias en las bases de cotización, los coeficientes reductores y la revalorización anual de las pensiones hacen que sea necesario estudiar cada caso de manera individual. En algunos perfiles, jubilarse un año antes apenas supone una pérdida y, en otros, esperar puede ser clave para asegurar una cuantía más alta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  2. 2

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  3. 3 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  4. 4

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  5. 5

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  6. 6

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  7. 7

    Fuente del Jarro, una ratonera en hora punta
  8. 8

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  9. 9

    Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución
  10. 10

    El Ayuntamiento de Valencia acudirá a los tribunales para defender su Zona de Bajas Emisiones si persiste el bloqueo de la oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alfonso Muñoz, sobre la jubilación anticipada: «Si te jubilas un año antes solo cobrarías 122 euros menos»

Alfonso Muñoz, sobre la jubilación anticipada: «Si te jubilas un año antes solo cobrarías 122 euros menos»