Los 725.000 trabajadores que se pueden jubilar a los 60 años con el 100% de la pensión gracias a una ley en extinción El Régimen de Clases Pasivas permite a funcionarios y militares retirarse con pensión completa años antes que el resto de empleados y con todos los beneficios

Nacho Ortega Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

En España, la edad ordinaria de jubilación se sitúa actualmente en los 67 años para quienes no acrediten un periodo mínimo de cotización, mientras que aquellos trabajadores que hayan cotizado al menos 38 años y seis meses pueden jubilarse a los 65 años con el 100% de su pensión. Sin embargo, existe un numeroso colectivo que puede retirarse con tan solo 60 años percibiendo el 100% de su pensión: los funcionarios adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

El Régimen de Clases Pasivas es el sistema público que gestiona las pensiones de funcionarios de carrera de la Administración General del Estado, militares profesionales, personal de la Administración de Justicia, las Cortes Generales y funcionarios transferidos a las comunidades autónomas, como pueden ser profesores no universitarios, personal sanitario, personal de servicios sociales, funcionarios de administración general u otros colectivos como ingenieros y técnicos de obras públicas, personal de servicios agrarios o funcionarios de turismo y cultura. También incluye a ex presidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno.

Sin embargo, es importante subrayar que desde el 1 de enero de 2011 los funcionarios de nuevo ingreso cotizan obligatoriamente al Régimen General de la Seguridad Social, por lo que Clases Pasivas se configura como un sistema cerrado.

Actualmente, este sistema mantiene en vigor 725.116 pensiones, con un crecimiento del 2% anual respecto al verano de 2024, por lo que este sistema seguirá siendo relevante durante décadas. La nómina mensual alcanzó los 1.671,59 millones de euros en julio, lo que supone un incremento de 96,2 millones respecto al mismo mes del año anterior (6,1% de variación anual).

Requisitos para jubilarse a los 60 años

Los funcionarios incluidos en Clases Pasivas pueden acceder a la jubilación voluntaria desde los 60 años, siempre que cumplan un requisito fundamental: acreditar 30 años de servicios al Estado. Esta ventaja contrasta significativamente con el régimen general de la Seguridad Social, donde la edad ordinaria de jubilación se sitúa en 67 años con una cotización de 38 años y medio.

Para quienes necesiten computar cotizaciones de otros regímenes de protección social, existe una condición adicional: los últimos cinco años de servicios deben estar cubiertos en Clases Pasivas, siempre que la jubilación sea posterior al 1 de enero de 2011.

El personal de las Cortes Generales disfruta de condiciones aún más favorables, pudiendo jubilarse voluntariamente al cumplir 60 años de edad o al alcanzar 35 años de servicios efectivos, lo que ocurra primero.

Casos especiales: docentes universitarios y justicia

Magistrados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios constituyen un caso particular. Aunque tienen fijada su jubilación forzosa a los 70 años, pueden optar por retirarse anticipadamente desde los 65 años con solo 15 años de servicios efectivos. Los profesionales de la justicia deben solicitarlo con seis meses de antelación.

Procedimiento, plazos y tipòs de pensiones

El funcionario interesado debe iniciar el trámite mediante escrito dirigido al órgano de jubilación, indicando la fecha deseada de retiro y presentándolo al menos tres meses antes de la fecha solicitada.

Las pensiones pueden ser ordinarias o extraordinarias, según las circunstancias del hecho causante. Serán extraordinarias cuando deriven de lesión, muerte o desaparición producida en acto de servicio, incluyendo las derivadas de actos de terrorismo. Existen también pensiones excepcionales reconocidas por ley a personas determinadas.