Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: «Este trabajador podrá adelantar cuatro años su edad ordinaria de jubilación» Se trata de una nueva medida que permite a ciertos profesionales adelantar su retiro sin penalización alguna

El nuevo reglamento sobre jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad entró en vigor el pasado 17 de junio de 2025. La medida, según explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, se aplicará a quienes desempeñen actividades consideradas penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. También se tendrán en cuenta aquellas labores que presenten un alto índice de morbilidad o mortalidad.

Requisitos para poder acceder a la jubilación anticipada sin reducción de la pensión

Los requisitos para poder acceder a la jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad sin que por ello se vea reducida su cuantía de pensión es que el solicitante haya trabajado en dichas condiciones durante al menos quince años. Partiendo de esa base, cuantos más años se haya trabajado en esas condiciones, mayor será el adelanto de la jubilación, sin perder derechos económicos.

Se aplicarán coeficientes reductores en función de los años cotizados en actividades de riesgo. Alfonso Muñoz recuerda que en el año 2025 la edad ordinaria de jubilación es de 65 años para quienes hayan cotizado más de 38 años y tres meses, y de 66 años y ocho meses para quienes no alcancen esa cifra.

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ofrece dos ejemplos

A modo de ejemplo, el experto señala el caso de un trabajador con 30 años cotizados, de los cuales 20 pertenecen a una actividad peligrosa con un coeficiente reductor del 0,20. En su caso, su edad ordinaria de jubilación (67 años) se reduciría en cuatro, pudiendo retirarse a los 63. Además, esos años bonificados elevarían su porcentaje hasta el 93,32 % de la base reguladora.

Otro ejemplo sería el de un empleado con 38 años y medio cotizados, 25 de ellos en una profesión penosa, por lo que podría jubilarse a los 60 y cobrar el 100% de su pensión. El funcionario de la Seguridad Social subraya en su vídeo que esta normativa busca reconocer el desgaste físico y la menor esperanza de vida asociada a determinados empleos. De esta forma, se pretende garantizar un retiro digno y justo para quienes desarrollan trabajos de especial dureza.