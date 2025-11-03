Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social. YouTube

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: «Este trabajador podrá adelantar cuatro años su edad ordinaria de jubilación»

Se trata de una nueva medida que permite a ciertos profesionales adelantar su retiro sin penalización alguna

Mar Georga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

El nuevo reglamento sobre jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad entró en vigor el pasado 17 de junio de 2025. La medida, según explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, se aplicará a quienes desempeñen actividades consideradas penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. También se tendrán en cuenta aquellas labores que presenten un alto índice de morbilidad o mortalidad.

Requisitos para poder acceder a la jubilación anticipada sin reducción de la pensión

Los requisitos para poder acceder a la jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad sin que por ello se vea reducida su cuantía de pensión es que el solicitante haya trabajado en dichas condiciones durante al menos quince años. Partiendo de esa base, cuantos más años se haya trabajado en esas condiciones, mayor será el adelanto de la jubilación, sin perder derechos económicos.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Se aplicarán coeficientes reductores en función de los años cotizados en actividades de riesgo. Alfonso Muñoz recuerda que en el año 2025 la edad ordinaria de jubilación es de 65 años para quienes hayan cotizado más de 38 años y tres meses, y de 66 años y ocho meses para quienes no alcancen esa cifra.

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ofrece dos ejemplos

A modo de ejemplo, el experto señala el caso de un trabajador con 30 años cotizados, de los cuales 20 pertenecen a una actividad peligrosa con un coeficiente reductor del 0,20. En su caso, su edad ordinaria de jubilación (67 años) se reduciría en cuatro, pudiendo retirarse a los 63. Además, esos años bonificados elevarían su porcentaje hasta el 93,32 % de la base reguladora.

Noticias relacionadas

Una mujer consigue una pensión de 3.102,67 euros al compatibilizar viudedad y jubilación pese a ser denegada por la Seguridad Social

Una mujer consigue una pensión de 3.102,67 euros al compatibilizar viudedad y jubilación pese a ser denegada por la Seguridad Social

La Seguridad Social reconoce la pensión a dos huérfanos tras negársela porque su madre con cáncer no estaba dada de alta en el sistema

La Seguridad Social reconoce la pensión a dos huérfanos tras negársela porque su madre con cáncer no estaba dada de alta en el sistema

Los jubilados que cobran 2.909 euros de pensión cada mes

Los jubilados que cobran 2.909 euros de pensión cada mes

Otro ejemplo sería el de un empleado con 38 años y medio cotizados, 25 de ellos en una profesión penosa, por lo que podría jubilarse a los 60 y cobrar el 100% de su pensión. El funcionario de la Seguridad Social subraya en su vídeo que esta normativa busca reconocer el desgaste físico y la menor esperanza de vida asociada a determinados empleos. De esta forma, se pretende garantizar un retiro digno y justo para quienes desarrollan trabajos de especial dureza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  9. 9

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  10. 10

    La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: «Este trabajador podrá adelantar cuatro años su edad ordinaria de jubilación»

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: «Este trabajador podrá adelantar cuatro años su edad ordinaria de jubilación»